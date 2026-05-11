 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LVMH : vers un comblement du 'gap' des 453,15E à la baisse
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 10:38

LVMH voit son rebond s'enrayer au contact de la MM50 qui gravite vers 480E et la tendance baissière s'impose de nouveau, avec une nouvelle incursion sous 458E (plancher du 20 mars).
Le titre s'apprêt à s'en aller refermer le "gap" des 453,15E du 5 mais et à retester le plancher annuel des 450E du 4 mai.
En cas de rupture, LVMH pourrait s'en retourner tester le support majeur des 437E du 26 juin 2025.

Valeurs associées

LVMH
455,5500 EUR Euronext Paris -3,63%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président français Emmanuel Macron et le président du Kenya, William Ruto, à Nairobi le 11 mai 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    "Les Européens ne sont pas les prédateurs de ce siècle" en Afrique : Emmanuel Macron répond aux critiques et tacle la Chine
    information fournie par Boursorama avec Media Services 11.05.2026 11:16 

    "L'Europe défend l'ordre international, le multilatéralisme efficace, l’État de droit, le commerce libre et ouvert", tandis que les États-Unis et la Chine "sont dans une logique de confrontation commerciale", sans respect des règles, a souligné Emmanuel Macron ... Lire la suite

  • TIKEHAU CAPITAL : La situation technique est plutôt incertaine
    TIKEHAU CAPITAL : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 11.05.2026 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • MANITOU : L'indécision domine
    MANITOU : L'indécision domine
    information fournie par TEC 11.05.2026 11:09 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Une consolidation vers les supports est probable
    VUSIONGROUP : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 11.05.2026 11:04 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank