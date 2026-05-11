LVMH : vers un comblement du 'gap' des 453,15E à la baisse
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 10:38
Le titre s'apprêt à s'en aller refermer le "gap" des 453,15E du 5 mais et à retester le plancher annuel des 450E du 4 mai.
En cas de rupture, LVMH pourrait s'en retourner tester le support majeur des 437E du 26 juin 2025.
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