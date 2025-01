LVMH: résultat net part du Groupe de 12,6 MdsE en 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 18:08









(CercleFinance.com) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise en 2024 des ventes de 84,7 milliards d'euros en croissance de +1 % en organique (-2% en publié). L'activité Mode & Maroquinerie affiche des ventes de 41,06 milliards d'euros quasi stable à -1% en organique (-3% en publié).



L'Europe et les Etats-Unis sont en croissance à devises et périmètre comparables. Le Japon affiche une progression à deux chiffres de ses ventes. 'Le reste de l'Asie reflète la forte croissance des dépenses de la clientèle chinoise en Europe et au Japon' indique le groupe.



Au quatrième trimestre, la croissance organique des ventes est de 1 %, marquant une accélération par rapport au troisième trimestre.



Le résultat opérationnel courant 2024 s'établit à 19,6 milliards d'euros (contre 22,80 milliards d'euros en 2023) et fait ressortir une marge opérationnelle de 23,1 %.



Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 12,6 milliards d'euros en 2024 (contre 15,17 milliards d'euros en 2023). Le cash flow disponible s'élève à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 29%.





Valeurs associées LVMH 750,60 EUR Euronext Paris -0,56%