LVMH recule après un 1er semestre jugé sans surprise

Le titre LVMH accuse mardi l'une des plus fortes baisses du CAC 40 au lendemain de la publication de résultats semestriels jugés sans surprise pour le numéro un mondial du secteur du luxe. Vers 11h45, l'action se replie de 1,3% à 461,5 euros quand le CAC avance dans le même temps de 0,6%. Le titre recule encore de 28,8% cette année.

Le groupe a fait état hier soir de ventes de 38,6 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, en repli de 3% d'une année sur l'autre, pour un résultat opérationnel courant en repli de 4% à 8,7 milliards d'euros faisant ressortir une marge opérationnelle inchangée de 22,5%.

Le bénéfice net part du groupe s'établit pour sa part à 5,7 milliards d'euros, stable par rapport à l'année dernière.

Cette publication s'inscrit globalement en ligne avec les attentes, mais la croissance organique a accéléré au 2ème trimestre en s'établissant à 3%, contre 2,5% attendu par le consensus.

Malgré un contexte géopolitique et économique encore incertain, LVMH se dit confiant pour l'exercice 2026, sans toutefois communiquer d'objectifs chiffrés.

Des analystes globalement rassurés

Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent une "réaccélération un peu plus perceptible à présent" et un ton "plutôt assuré" de la part du géant du luxe leur laissant penser que l'amélioration devrait se poursuivre.

Jugeant que le titre est "franchement décoté", la société de Bourse relève légèrement ( 1%) ses estimations de résultats annuels et rehausse dans la foulée son objectif de cours de 583 à 590 euros.

Les équipes de TP ICAP Midcap saluent, elles aussi, les "premiers signes d'une normalisation progressive".

"La croissance reste modeste ( 2% organique au 1er semestre), mais la publication confirme une amélioration progressive des tendances"

Le retour à la croissance de la mode et maroquinerie au 2e trimestre ( 1%), l'accélération observée aux Etats-Unis et la bonne tenue des marges (22,5%) constituent les principaux éléments positifs de la publication", relève la banque d'investissement.

Chez Bernstein, on souligne que la division phare de mode et de maroquinerie a renoué avec la croissance après sept trimestres consécutifs de contraction de l'activité dans un contexte de création de richesse liée à l'explosion de l'IA.

Au final, les analystes d'UBS décrivent des résultats qui ne sont guère susceptibles de changer la donne.

"La solidité des marges bénéficiaires renforce le point de vue selon lequel ses performances se stabilisent et que le pire est désormais passé, alors que le titre se traite sur la base d'un PER de 18x", conclut la banque suisse, qui maintient sa recommandation d'achat mais réduit son objectif de 650 à 645 euros.