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LVMH : rechute sur le plancher des 444 EUR du 4 ou 5 mai
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 18:23
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LVMH aligne 5 séances de repli consécutives pour un cumul de -10% : le titre rechute sur le plancher des 444 EUR du 4 ou 5 mai.

La dynamique court terme pourrait devenir beaucoup plus négative sous 442 EUR (fixing d'ouverture du 5 mai) avec un nouvel objectif à la baisse de 437,5 EUR (plancher du 26 juin dernier, ex-résistance du 13 janvier 2020) puis un décrochage beaucoup plus brutal en direction de 390/385 EUR, le plancher du 3 décembre 2019 (et ex-résistance du 17 au 26 juillet).

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