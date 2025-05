LVMH : Maria Grazia Chiuri quitte son poste de directrice artistique de Dior

(AOF) - Dior, propriété de LVMH , a annoncé jeudi dans un communiqué le départ de Maria Grazia Chiuri de son poste de directrice de la création des collections féminines de haute couture, de prêt-à-porter et d'accessoires. Nommée en 2016, elle avait été la première femme à prendre la direction artistique de la prestigieuse marque de mode. Delphine Arnault, patronne de Christian Dior Couture, a salué son "immense travail avec un point de vue féministe inspirant et une créativité exceptionnelle".

Le nom de son successeur n'a pas été officiellement annoncé, même si le nom de Jonathan Anderson circule depuis plusieurs mois.

Nommé à la tête de Dior Homme en avril, en remplacement de Kim Jones, le créateur nord-irlandais deviendrait ainsi le premier styliste à diriger à la fois les collections Homme et Femme de la maison parisienne.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés/=

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, leaders mondiaux, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Revenus de 87,4 Mds€ réalisés entre l’Europe pour 25 %, les Etats-Unis pour 25 %, le Japon pour 7 % et le reste de l’Asie pour 31 % ;

- Répartition équilibrée des activités entre les 2 métiers historiques (mode & maroquinerie pour 48%, vins & spiritueux pour 7%) puis la distribution sélective pour 21%, les montres & joaillerie pour 13% puis les parfums et cosmétiques ;

- Ambition très simple : accroître le leadership mondial ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,8 % du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président-directeur général du conseil de 16 administrateurs ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation décentralisée, intégration verticale, de l’approvisionnement aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et sélectivité de la croissance externe ;

- innovation au service de 3 enjeux :

- attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme DARE pour les innovations en interne, incubateur « LVMH Luxury Lab »,

- R&D dans la cosmétique (200 brevets et « centres de recherche),

- digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » pour 2030:

- engagement climat (trajectoire 15° et 100 % d’’énergie renouvelable pour les sites et boutiques),

- circularité créative : écoconception à 100 % des produits et recyclage des matières 1ères à 70 % (31 % en 2024),

- traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement du coton, cuir…,

- biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes en 2026, promotion de la polyculture et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas (3,8 en 2024) ;

- Rotation prudente du portefeuille avec des cessions de petites marques et l’acquisition du lunettier de luxe italien Marcolin et du joaillier Pedemonte ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 9,,2 Mds€ face à 62,7 Mds de capitaux propres et un 10,5 Mds€ d’autofinancement libre.

=/ Défis /=

- Impact négatif des changes sur le résultat, notamment dans les secteurs de la mode, la maroquinerie et les Vins et Spiritueux ;

- Confirmation de la forte reprise enregistrée en fin 2024, en Asie, Etats-Unis et Europe ;

- Avancées dans le haut de gamme « outdoor » avec la prise de participation indirecte dans Moncler ainsi que dans le savoir-vivre français -acquisition du restaurant « Chez l’ami Louis », partenariats dans la Formule 1 et dans le séjour de luxe en voilier ou train sous la marque Orient Express ;

- Après un effritement des ventes,, ambition 2025 « d’accentuer l’avance sur le marché du luxe » ;

- Dividende 2024 en hausse : 13 € dont acompte de 5,5 €.