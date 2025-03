LVMH : Loewe nomme deux nouveaux directeurs de la création

(AOF) - Loewe, marque espagnole de prêt-à-porter de luxe et d'accessoires, propriété de LVMH , annonce la nomination de Jack McCollough et de Lazaro Hernandez en tant que directeurs de la création de la Maison. Ils prendront leur fonction dès le 7 avril prochain. Le duo remplace Jonathan Anderson. "Nous sommes très honorés de rejoindre Loewe, une maison dont les valeurs et la mission sont étroitement liées aux nôtres", ont déclaré dans un communiqué les deux créateurs.

