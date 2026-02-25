LVMH-Le groupe familial Arnault porte sa participation à plus de 50% - AMF

Le groupe familial Arnault a franchi le seuil de 50% du capital de la société LVMH
LVMH.PA , selon un document réglementaire publié mercredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Le groupe contrôle désormais 50,01% du capital de LVMH, soit 248 millions d'actions, d'après le document.
(Gianluca Lo Nostro à Paris, rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
