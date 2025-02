LVMH: Kim Jones quitte la direction artistique de Dior Homme information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Christian Dior, propriété du groupe de luxe français LVMH , a annoncé vendredi que Kim Jones avait décidé de quitter son poste de directeur artistique de Dior Homme.



La maison de couture précise que le départ de Kim Jones, qui était en charge de ses collections masculines de prêt-à-porter et d'accessoires, intervient sept ans après sa nomination.



Dans un communiqué, Dior crédite Kim Jones de l'accélération du développement de ses collections pour hommes, qui a largement participé à son rayonnement à travers le monde de son point de vue.



La maison salue l'invention d'un 'vestiaire inspirant, à la fois classique, dans l'air du temps, et relié à certains artistes de notre époque'.



'Je suis extrêmement reconnaissante pour le travail remarquable effectué par Kim Jones, son studio et les ateliers', a déclaré Delphine Arnault', la présidente-directrice générale de Christian Dior Couture.



'Avec tout son talent et sa créativité, il a constamment réinterprété l'héritage de la Maison, avec une authentique liberté de ton et des collaborations artistiques surprenantes et très désirables', a-t-elle ajouté.



Dans une note de réaction, les analystes de TPICAP Midcap évoquent malgré tout un choix correspondant davantage à une logique de remaniement de la marque selon eux.



'Bernard Arnault défendait les performances de Dior bien qu''en croissance légèrement inférieure à la moyenne' et se disait confiant sur les progrès de la Maison pour 2025, lors de la publication des résultats annuels de LVMH', rappelle la société de Bourse.



'Pourtant, (...) le départ de Kim Jones, qui a propulsé la marque depuis 2018 à l'avant-scène de la mode masculine, a été acté', souligne la banque d'investissement.



En Bourse de Paris, le titre LVMH perdait 2,4% lundi matin, dans un climat de prudence lié au durcissement des tensions commerciales, jugées pénalisantes pour le secteur du luxe.





