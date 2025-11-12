LVMH : HSBC rehausse sa cible et nouvel investissement

(AOF) - LVMH (+2,51% à 648,80 euros) enregistre une des plus fortes progressions du CAC 40. Le groupe de luxe bénéficie d'une note favorable de HSBC, qui maintient sa recommandation à l'Achat et augmente son objectif de cours de 625 à 725 euros. "Compte tenu d'une base de comparaison plus difficile au quatrième trimestre 2025, il pourrait être difficile pour la division clé Mode et Maroquinerie de s'améliorer davantage, mais on pourrait voir une belle accélération des tendances au début de l'année 2026, avec notamment Dior qui connaîtrait une reprise après deux années très difficiles", explique HSBC.

En outre, la banque britannique signale que LVMH se montre plus rigoureux en insistant sur deux points importants. D'un côté, elle constate une volonté accrue du groupe de luxe de gérer les actifs de façon plus économe, après le renouvellement du comité exécutif (notamment la nomination d'un directeur général adjoint ainsi que d'une directrice financière, tous deux issus de secteurs autres que le luxe), dans un contexte où les ventes du groupe ont baissé.

De l'autre côté, HSBC constate aussi que LVMH est désormais davantage incité à se concentrer sur un nombre réduit d'actifs de meilleure qualité, selon le principe du "moins c'est mieux".

En octobre dernier, le numéro 1 mondial du luxe avait annoncé avoir renoué avec la croissance des ventes au troisième trimestre. Il affiche une hausse organique de 1% entre juillet et septembre, à 18,28 milliards d'euros. Les revenus avait reculé de 3% au premier trimestre et de 4% au deuxième trimestre.

LVMH entre au capital de La Joux-Perret

Outre cette note d'analyse de HSBC, LVMH fait aussi parler de lui dans l'actualité financière ce mercredi. Via sa division Montres, l'entreprise présidée par Bernard Arnault a annoncé sa prise de participation minoritaire au capital de La Joux-Perret, une manufacture suisse de mouvements horlogers. En outre, un accord commercial stratégique a été conclu afin d'offrir de nouvelles capacités de production et d'innovation à l'ensemble des maisons horlogères du numéro un mondial du luxe.

"La prise de participation minoritaire de la division Montres du groupe, qui réunit les Maisons Hublot, TAG Heuer et Zenith, dans La Joux-Perret et la consolidation de leur partenariat commercial s'inscrivent dans une démarche de long-terme, visant à ancrer des liens stratégiques avec des partenaires industriels d'exception et à soutenir les investissements du groupe en Suisse, au cœur de la filière horlogère où LVMH compte à ce jour 16 manufactures", précise le géant du luxe.

La Joux-Perret continuera d'apporter son expertise à ses clients actuels et futurs en toute indépendance. Citizen Group, propriétaire de La Joux-Perret ainsi que de plusieurs marques horlogères, poursuivra également l'exploitation en toute indépendance des marques de son portefeuille.

Points clés

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, leaders mondiaux, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Revenus de 87,4 Mds€ réalisés entre l’Europe pour 25%, les Etats-Unis pour 25%, le Japon pour 7% et le reste de l’Asie pour 31% ;

- Répartition équilibrée des activités entre les 2 métiers historiques (mode & maroquinerie pour 48%, vins & spiritueux pour 7%) puis la distribution sélective pour 21%, les montres & joaillerie pour 13% puis les parfums et cosmétiques ;

- Ambition très simple : accroître le leadership mondial ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,8% du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président-directeur général avec possibilité de le rester jusqu’à ses 85 ans;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation décentralisée, pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et sélectivité de la croissance externe,

- pouvoir fort de fixation des prix via l’intégration totale, de l’approvisionnement (1ère part du marché du cuir) aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), excluant les rabais,

- force marketing avec environ 10 Mds€ d’investissements,

- alliance de distribution avec Diageo pour 25% dans les vins & spiritueux,

- rénovation du réseau de distribution de Tiffany, réalisée à 25 % en 2024, et Intégration du lunettier de luxe italien Marcolin et du joaillier Pedermonte,

- face aux tarifs douaniers, vers l’implantation de sites industriels aux Etats-Unis,

- innovation au service de 3 enjeux :

- attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme DARE pour les innovations en interne, incubateur «LVMH Luxury Lab »,

- R&D dans la cosmétique (400 brevets et 5 centres de recherche), programme « HR New Deal » de fidélisation des collaborateurs,

- digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » pour 2030:

- engagement climat (trajectoire 100% d’’énergie renouvelable sur sites et en boutiques),

- circularité créative : écoconception à 100% des produits et recyclage des matières premières à 70%,

- traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement du coton, cuir…,

- biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes en 2026, promotion de la polyculture et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas (3,8 en 2024) ;

- Avancées dans le haut de gamme « outdoor » : prise de participation indirecte dans Moncler, savoir-vivre français -acquisition du restaurant « Chez l’ami Louis », partenariats dans la Formule 1 pour une nouvelle visibilité de l’horlogerie et la maroquinerie, séjour de luxe en voilier ou train sous la marque Orient Express ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 9,2 Mds€ face à 62,7 Mds de capitaux propres et 10,5 Mds€ d’autofinancement libre.

Défis

- Environnement fragile après 2 ans de recul mondial de la demande pour le luxe :

- hausse de l’épargne face aux tensions géopolitiques,

- forte exposition de la division Vins et Spiritueux (34 % des ventes réalisées aux Etats-Unis) à l’érection des droits de douane américains,

- impact négatif sur la division mode et maroquinerie de la faiblesse de la demande chinoise et du tourisme en Asie (30 % des achats de luxe effectués lors de voyages) ;

- impact négatif des changes contre l’euro, en dégradation au 3ème trimestre (- 5 %) ;

- Après un ralentissement du repli du chiffre d’affaires au 3ème trimestre, soit - 1 % en organique, ambition 2025 « de renforcer son avance sur le marché des produits de haute qualité » ;

- Dividende 2024 en hausse à 13 € et programme de rachat d’actions d’1 Md€ au plus.