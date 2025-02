LVMH : évite la cassure des 684E,se redresse au-delà de 700E information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - LVMH se redresse au-dessus des 700E après avoir manqué de peu de s'enfoncer sous 684E (et de chuter en direction de 653,4E (ex 'gap' du 653,45 janvier)... mais le titre reste prisonnier d'un corridor de consolidation délimité par une résistance passant vers 720E.





Valeurs associées LVMH 704,30 EUR Euronext Paris +2,94%