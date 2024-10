LVMH : Citigroup réduit son objectif de cours

(AOF) - Citigroup reste à l'Achat sur le titre LVMH et a abaissé son objectif de cours de 789 à 763 euros. "Nous abaissons les estimations de chiffre d'affaires pour les exercices 2024, 2025 et 2026 de 3%, 3% et 2% principalement dans les divisions Vins & Spiritueux et mode & maroquinerie, qui génèrent des marges élevées, compte tenu des pressions de la demande plus importantes que prévu en Asie", explique la banque américaine.

Cela entraîne des réductions de l'Ebit et du bénéfice par action respectivement de 3% et de 8% pour l'exercice 2024, de 3% et 3% pour l'exercice 2025 et de 2% et 1% pour l'exercice 2026.

