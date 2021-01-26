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+ fortes hausses et baisses SBF 120

LVMH-Chiffre d'affaires en baisse à 14,3 milliards d'euros au T4
Reuters26/01/2021 à 18:03

26 janvier (Reuters) - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

LVMH.PA :

* CA SUR L'ENSEMBLE DE 2020 À 44,65 MDS D'EUROS, -16% EN CROISSANCE ORGANIQUE, -17% EN PUBLIÉ

* EN 2020, RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À 8,3 MDS D'EUROS, -28%

* EN 2020, RÉSULTAT NET À 4,7 MDS D'EUROS, -34%

* FREE CASH FLOW À 6,12? MDS D'EUROS, -1%, À FIN-2020

* PROPOSERA UN DIVIDENDE DE 6 EUROS/ACTION AU TITRE DE 2020

* CA DU T4 À 14,3 MDS D'EUROS, -3% EN CROISSANCE ORGANIQUE

* AU T4, CA EN HAUSSE DE +18% (EN ORGANIQUE) DANS LA MODE-MAROQUINERIE, -11% (EN ORGANIQUE) DANS LES VINS ET SPIRITUEUX

* AU T4, CA -15% (EN ORGANIQUE) POUR LA DIVISION PARFUMS, -26% (EN ORGANIQUE) DANS LA DISTRIBUTION SÉLECTIVE, -2% (EN ORGANIQUE) DANS LES MONTRES ET JOAILLERIE

* UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 2 EUROS PAR ACTION A ÉTÉ DISTRIBUÉ LE 3 DÉCEMBRE DERNIER

* LE SOLDE DE 4 EUROS SERA MIS EN PAIEMENT LE 22 AVRIL 2021.

* ABORDE L'ANNÉE 2021 AVEC UNE CONFIANCE PRUDENTE ET SE FIXE À NOUVEAU COMME OBJECTIF DE RENFORCER SON AVANCE SUR LE MARCHÉ MONDIAL DU LUXE

* NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE LVMH EST EN EXCELLENTE POSITION POUR S'APPUYER EN 2021 SUR LA REPRISE QUE LE MONDE ESPÈRE ET RENFORCER ENCORE SON AVANCE SUR LE MARCHÉ MONDIAL DU LUXE - PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

* DISPOSE DES MEILLEURS ATOUTS POUR S'APPUYER EN 2021 SUR LA REPRISE ESPÉRÉE ET RETROUVER UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE POUR L'ENSEMBLE DE SES MÉTIERS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LVMH.PA

(Rédaction de Gdansk)

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