LVMH cède DFS Okinawa à Avolta, qui s'ouvre les portes du marché japonais

Avolta a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir 100% de DFS Okinawa, une filiale du groupe DFS majoritairement détenu par le géant français du luxe LVMH, une transaction qui va marquer l'entrée officielle du distributeur suisse sur le marché japonais, considéré comme l'un des plus dynamiques d'Asie pour ce qui concerne le commerce de voyage (travel retail).

D'après le communiqué, DFS Okinawa exploite plusieurs points de vente dans les terminaux internationaux et nationaux de l'aéroport de Naha, ainsi qu'au sein de la galerie commerciale Okinawa Downtown Galleria dans le cadre de contrats à long terme dont la durée moyenne dépasse les dix ans.

Le groupe bâlois indique que cet accord va lui permettre de s'implanter directement sur le marché japonais du commerce de voyage, dans une région réputée pour le profil solide et résilient de son tourisme.

Cette acquisition vient notamment compléter ses activités de restauration dans le pays, tout en renforçant son exposition au segment des grandes marques de luxe.

Une opération immédiatement rentable

A titre d'indication, DFS Okinawa a généré l'an dernier des revenus représentant environ 10 % du chiffre d'affaires d'Avolta dans la région Asie-Pacifique (APAC).

Le financement de l'opération sera assuré par les liquidités disponibles au bilan d'Avolta, avec un impact limité sur le niveau d'endettement de l'entreprise, de l'ordre de 0,1x. Le rachat devrait être immédiatement relutif au niveau de la marge opérationnelle (Ebitda) ainsi que sur le bénéfice par action (BPA).

La finalisation de la transaction est attendue dans le courant du troisième trimestre 2026.