LVMH : cassure du support des 481 EUR validée

LVMH (-3% vers 475 EUR) ne se contente pas de peser sur la tendance du CAC40 : cassure du support des 481 EUR (22 juin, 1er juillet) est en cours de validation et le titre se dirige vers le re-test du plancher des 463 EUR du 3 juin... mais un autre support pourrait être visité vers 455 EUR
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