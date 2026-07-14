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LVMH : cassure du support des 481 EUR validée
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 12:52

LVMH (-3% vers 475 EUR) ne se contente pas de peser sur la tendance du CAC40 : cassure du support des 481 EUR (22 juin, 1er juillet) est en cours de validation et le titre se dirige vers le re-test du plancher des 463 EUR du 3 juin... mais un autre support pourrait être visité vers 455 EUR

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