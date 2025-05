LVMH : bondit de +6% vers 526E, les 539E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - LVMH bondit de +6% comme si les futurs accords sino-américains (dont on ignore tout le contenu) allaient débloquer les intentions d'achat d'articles de luxe pour le reste de l'année.

Le titre comble le 'gap' des 524,5E du 14 avril et semble se diriger vers un retest des 539E, palier de résistance moyen terme.





