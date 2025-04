LVMH approuve le dividende de 13 euros au titre de l'année 2024

(AOF) - L’assemblée générale de LVMH , réunie le jeudi 17 avril a approuvé, au titre de l’exercice 2024, le paiement d’un dividende de 13 euros par action. Compte tenu du versement d'un acompte sur dividende de 5,50 euros le mercredi 4 décembre 2024, le solde de 7,50 euros sera mis en paiement le 28 avril prochain. Le dernier jour de négociation dividende attaché est le 23 avril 2025.

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, leaders mondiaux, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Revenus de 87,4 Mds€ réalisés entre l’Europe pour 25 %, les Etats-Unis pour 25 %, le Japon pour 7 % et le reste de l’Asie pour 31 % ;

- Répartition équilibrée des activités entre les 2 métiers historiques (mode & maroquinerie pour 48%, vins & spiritueux pour 7%) puis la distribution sélective pour 21%, les montres & joaillerie pour 13% puis les parfums et cosmétiques ;

- Ambition très simple : accroître le leadership mondial ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,8 % du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président-directeur général du conseil de 16 administrateurs ;

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation décentralisée, intégration verticale, de l’approvisionnement aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et sélectivité de la croissance externe ;

- innovation au service de 3 enjeux :

- attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme DARE pour les innovations en interne, incubateur « LVMH Luxury Lab »,

- R&D dans la cosmétique (200 brevets et « centres de recherche),

- digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » pour 2030:

- engagement climat (trajectoire 15° et 100 % d’’énergie renouvelable pour les sites et boutiques),

- circularité créative : écoconception à 100 % des produits et recyclage des matières 1ères à 70 % (31 % en 2024),

- traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement du coton, cuir…,

- biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes en 2026, promotion de la polyculture et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas (3,8 en 2024) ;

- Rotation prudente du portefeuille avec des cessions de petites marques et l’acquisition du lunettier de luxe italien Marcolin et du joaillier Pedemonte ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 9,,2 Mds€ face à 62,7 Mds de capitaux propres et un 10,5 Mds€ d’autofinancement libre.

- Impact négatif des changes sur le résultat, notamment dans les secteurs de la mode, la maroquinerie et les Vins et Spiritueux ;

- Confirmation de la forte reprise enregistrée en fin 2024, en Asie, Etats-Unis et Europe ;

- Avancées dans le haut de gamme « outdoor » avec la prise de participation indirecte dans Moncler ainsi que dans le savoir-vivre français -acquisition du restaurant « Chez l’ami Louis », partenariats dans la Formule 1 et dans le séjour de luxe en voilier ou train sous la marque Orient Express ;

- Après un effritement des ventes,, ambition 2025 « d’accentuer l’avance sur le marché du luxe » ;

- Dividende 2024 en hausse : 13 € dont acompte de 5,5 €.