LVMH : -8% vers 486E, dernier soutien à 482,5E

(CercleFinance.com) - LVMH dévisse de -8% vers 486E, suite au recul de -3% du C.A (pour la 1ère fois depuis l'épisode Covid du printemps 2020).

Mais malgré ce trou d'air (et un gros 'gap' sous 530E), le titre n'enfonce pas son plancher du 7 avril (482,5E) et s'épargne ainsi une rechute vers 441E, l'ex-zénith de fin janvier 2020.





Valeurs associées LVMH 494,7500 EUR Euronext Paris -6,67%