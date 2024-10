Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH : -7,5%, sous 580E après trimestriels décevants information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 09:59









(CercleFinance.com) - LVMH ouvre un 'gap' sous 621,7E et décroche de -7,5%, sous 580E après publication de trimestriels décevants (ventes en repli de -4,4%).

Le titre s'est enfoncé sous le plancher des 592E du 23 septembre avant de se rétablir vers 595E (ex-'gap' du 24/09).

Sous 590E, risque de glissade vers 544E, plancher de la mi-juin 2022.







Valeurs associées LVMH 606,40 EUR Euronext Paris -3,04%