Luxshare fixe le prix de son IPO à Hong Kong dans le haut de la fourchette et lève plus de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Luxshare Precision Industry 002475.SZ ,dont le siège social est situé en Chine, a annoncé mardi avoir fixé le prix de son introduction en bourse à Hong Kong dans la fourchette haute de ses prévisions, levant ainsi environ 24,27 milliards de HK$ (soit 3,09 milliards de $).

Voici quelques détails:

* Le fournisseur d'Apple AAPL.O , coté à Shenzhen, a indiqué que le prix d'offre avait été fixé à 63,28 HK$ par action H et que 383,5 millions d'actions seraient vendues .

* Luxshare a indiqué dans son prospectus que le produit de l'opération serait utilisé pour accroître ses capacités de production dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public, financer la modernisation de ses usines grâce à l'intelligence artificielle, réaliser des acquisitions, rembourser sa dette et renforcer son fonds de roulement.

* Une part importante du produit de l'émission servira à financer l'expansion des activités de l'entreprise dans le domaine de l'électronique automobile, soulignant ainsi la volonté de Luxshare de s'étendre au-delà de l'électronique grand public et de s'implanter davantage dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules intelligents, un secteur en pleine croissance.

* La société a indiqué qu'elle prévoyait d'annoncer le niveau de la demande des investisseurs pour son offre internationale, ainsi que les résultats de l'attribution, le 8 juillet.

* La cotation de ses actions devrait débuter à la Bourse de Hong Kong à 9 h 00, heure locale, le 9 juillet.

* Fondée par le milliardaire chinois Wang Laichun, Luxshare est l'un des principaux fournisseurs d'Apple et fabrique des appareils électroniques, notamment des routeurs, des modules de recharge sans fil et du matériel de visioconférence.

(1 dollar = 7,8425 dollars de Hong Kong)