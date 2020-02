Luxe, pétrole, tourisme, auto : tous nos conseils sur ces secteurs contaminés par le virus

Les fermetures d'usines paralysent la deuxième économie mondiale. Le bilan de l'épidémie du coronavirus dépasse déjà celui du Sras. (© A. Wallace/AFP

Plusieurs secteurs d'activité sont directement affectés par la crise sanitaire en Chine. Quelques valeurs de la santé tirent toutefois leur épingle du jeu. Retrouvez nos conseils boursiers sur les actions concernées par le virus ainsi que nos analyses sur les principales industries contaminées : le luxe, le tourisme, le pétrole et l'automobile.

Le coronavirus qui secoue la Chine, et touche maintenant une trentaine de pays, contamine les marchés financiers, mais sans provoquer de panique.

Depuis son plus-haut du 17 janvier, à 6 109,81 points, le CAC 40 a cédé 2%. Un repli pour l'heure modéré quand on le compare au précédent épisode du Sras. Le CAC 40 avait perdu 20% entre décembre 2002 et mars 2003. Il avait ensuite regagné 23% les quatre mois suivants, une fois dépassé le pic de l'épidémie.

Le poids de la Chine

Le sentiment dominant est que, à ce stade, le coronavirus ne devrait pas faire dérailler la croissance mondiale. Mais un trou d'air conjoncturel est possible, plus ou moins prononcé selon l'évolution du virus.

Une chose est sûre : plusieurs grandes entreprises subissent d'ores est déjà les conséquences de la crise sanitaire, compte tenu du poids de la Chine dans l'économie mondiale.

Dans le transport aérien, des compagnies comme Air France-KLM, British Airways et Lufthansa ont suspendu leurs vols vers la Chine. Disney a fermé ses parcs d'attractions à Shanghai et Hong-Kong, et Apple l'ensemble de ses boutiques dans le pays.

Les arrêts de travail dans de nombreuses usines de la région de Wuhan, épicentre de la crise, laissent aussi craindre des ruptures d'approvisionnement dans l'automobile et la technologie mondiale.

Quelques titres en profitent

À la Bourse