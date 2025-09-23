 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lumibird : nette progression des résultats semestriels
information fournie par AOF 23/09/2025 à 18:06

(AOF) - Lumibird a dévoilé des résultats semestriels en belle hausse. Sur les six premiers mois de l’année, le spécialiste européen des technologies laser a vu son chiffre d’affaires progresser de 9 %, à 106,8 millions d’euros. Parallèlement, l’Ebitda a bondi de 85 %, à 20,2 millions d’euros, tandis que le résultat opérationnel courant a flambé de 491 %, à 9,6 millions d’euros. Ces données ont progressé grâce à une hausse de la marge brute et à la maîtrise des charges opérationnelles.

Au niveau de ses perspectives, Lumibird estime qu'en " cette fin de troisième trimestre, le carnet de commandes reste bien rempli, notamment sur les activités Défense/Spatial et Medtech ". La marge brute pourrait toutefois s'affaisser légèrement au second semestre 2025 en raison de l'évolution du mix produits.

