Lumibird : nette progression des résultats semestriels

(AOF) - Lumibird a dévoilé des résultats semestriels en belle hausse. Sur les six premiers mois de l’année, le spécialiste européen des technologies laser a vu son chiffre d’affaires progresser de 9 %, à 106,8 millions d’euros. Parallèlement, l’Ebitda a bondi de 85 %, à 20,2 millions d’euros, tandis que le résultat opérationnel courant a flambé de 491 %, à 9,6 millions d’euros. Ces données ont progressé grâce à une hausse de la marge brute et à la maîtrise des charges opérationnelles.

Au niveau de ses perspectives, Lumibird estime qu'en " cette fin de troisième trimestre, le carnet de commandes reste bien rempli, notamment sur les activités Défense/Spatial et Medtech ". La marge brute pourrait toutefois s'affaisser légèrement au second semestre 2025 en raison de l'évolution du mix produits.

