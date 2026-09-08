LUMIBIRD : Lumibird signe un contrat de cession d'actions pour la vente de Lumibird Medical à IPG Photonics Corporation

Lannion, 8 septembre 2026 – 22:30

LUMIBIRD SIGNE UN CONTRAT DE CESSION D'ACTIONS POUR LA VENTE DE LUMIBIRD MEDICAL À IPG Photonics Corporation

Le Groupe Lumibird annonce, à la suite de l'entrée en négociations exclusives le 16 juillet 2026 et à l'issue de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel, la signature le 8 septembre 2026, d'un contrat de cession d'actions portant sur l'acquisition de Lumibird Medical par IPG Photonics Corporation.

Pour rappel, l'opération porte sur la cession de Lumibird Medical pour une valeur d'entreprise de 300 millions d'euros, pouvant être majorée d'un complément de prix pouvant atteindre 50 millions d'euros en fonction des performances futures en 2026 et 2027 [1] .

L'opération, validée de manière unanime par le Conseil d'administration et soutenue par l'actionnaire majoritaire, dont la finalisation pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2026, reste soumise à la réalisation des conditions suspensives usuelles (notamment l'octroi par l'AMF d'un non-lieu au dépôt d'une offre publique de retrait au titre de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF).

Une assemblée générale ordinaire se réunira le 20 octobre 2026 pour se prononcer, à titre consultatif, sur l'opération conformément à la position-recommandation 2015-05 de l'AMF.

En cas réalisation de l'opération, Lumibird allouera 37M€ au remboursement de la dette groupe. Une part significative du produit de cession serait distribué aux actionnaires sous forme de distribution, dont le montant dépendra notamment du prix à la date de réalisation. A la date de ce jour, la part retournée est estimée à un montant compris entre 232M€ et 263 M€ [2] . Le solde serait principalement consacré aux investissements de la Division Photonique.

Prochaine information : Résultats 1 er semestre, le 21/09/2026 après bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 225,6 M€ de chiffre d'affaires en 2025 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

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[1] Un complément de prix (« earn-out ») pouvant atteindre un montant total maximal de 50 millions d'euros pourrait s'ajouter à la valeur d'entreprise de 300 millions d'euros, en fonction des performances de la division Médicale en 2026 et 2027. Le complément de prix est structuré en deux tranches successives : la première (2026) est basée sur des seuils de chiffre d'affaires (de 119 millions d'euros à 132,5 millions d'euros) avec un ajustement à la hausse ou à la baisse lié à l'EBITDA ; la seconde (2027) s'applique au solde restant sur la base de seuils distincts liés uniquement au chiffre d'affaires (de 134,125 millions d'euros à 141 millions d'euros).

[2] Les distributions auraient lieu pour partie sous forme de distribution de réserves et primes d'un montant d'environ 152M€, soumises au vote de l'assemblée générale du 20 octobre 2026 et qui seraient versées peu après la réalisation de l'opération (sous réserve de la réalisation de l'opération) ainsi que pour partie, sous forme d'acompte sur dividende, dont le montant dépendra notamment du prix à la date de réalisation (à ce jour il est estimé que l'acompte sur dividende serait compris entre 80 M€ et 110 M€) à verser dans les semaines suivant la réalisation de l'opération.