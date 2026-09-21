LUMIBIRD : LUMIBIRD : Résultats du premier semestre 2026, forte croissance et amélioration de la rentabilité de la photonique

Lannion, le 21/09/2026 – 17h45

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2026 : FORTE CROISSANCE ET AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ DE LA PHOTONIQUE

Chiffre d'affaires Groupe en croissance de +7,4 % (+9,7 % à périmètre et taux de change constants)

Division Photonique : chiffre d'affaires en croissance de +15,3 % et EBITDA en progression de +20,2 %

Marge d'EBITDA Photonique portée à 16,5 %, contre 15,8 % au S1 2025

Résultat net en progression de +4,5 %, à 5,1 M€

Le groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, enregistre au premier semestre 2026 un chiffre d'affaires de 114,7 M€, en croissance de +7,4 % et de +9,7 % à périmètre et taux de change constants. La division Photonique constitue le principal moteur de cette progression : son chiffre d'affaires augmente de +15,3 %, son EBITDA de +20,2 % et sa marge d'EBITDA atteint 16,5 %, contre 15,8 % au premier semestre 2025. Cette performance reflète la montée en puissance des grands programmes, notamment dans la Défense et le Spatial, ainsi que la forte croissance du Medtech Photonique. Malgré la pression temporaire exercée sur les coûts d'achat, l'EBITDA Groupe reste proche de son niveau du premier semestre 2025 et le résultat net progresse de +4,5 %.

Extrait des états financiers consolidés semestriels condensés arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 21 septembre 2026

au 30 juin (en M€) S1 2025 S1 2026 Variation Valeur % Chiffre d'affaires 106,8 114,7 +7,9 +7,4 % EBITDA [1] 20,2 20,0 -0,2 -1,1 % % CA 18,9% 17,5% Résultat opérationnel courant 9,6 9,3 -0,3 -3,2 % % CA 9,0% 8,1% Résultat opérationnel 9,1 8,6 -0,5 -5,4 % Résultat net 4,9 5,1 +0,2 +4,5 %

La Photonique, moteur de la croissance du Groupe

Le Groupe LUMIBIRD a enregistré au premier semestre 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 114,7 M€, en croissance de +7,4 % (+9,7 % à périmètre et taux de change constants).

La division Photonique confirme l'accélération de sa croissance avec un chiffre d'affaires de 59,1 M€, en progression de +15,3 % et de +17,4 % à périmètre et taux de change constants. Cette performance repose sur trois moteurs complémentaires : la montée en puissance des programmes Défense et Spatial, la forte croissance du Medtech Photonique et la progression des activités Industrielles et Scientifiques. Les programmes remportés au cours des dernières années contribuent désormais pleinement au chiffre d'affaires. Dans le même temps, le carnet de commandes demeure à un niveau historiquement élevé, apportant une forte visibilité sur les prochains semestres.

La division Médical réalise un chiffre d'affaires de 55,6 M€, stable à données publiées (+0,1 %) et en progression de +2,6 % à périmètre et taux de change constants. Après un premier trimestre affecté par des facteurs conjoncturels, l'activité a renoué avec la croissance au deuxième trimestre. Une accélération est attendue au second semestre, soutenue par les lancements de nouveaux produits.

Progression de +20,2 % de l'EBITDA Photonique et amélioration de sa marge

Synthèse des résultats par division

En M€ Photonique Médical S1 2025 S1 2026 Var (%) S1 2025 S1 2026 Var (%) Chiffre d'affaires 51,3 59,1 +15,3 % 55,6 55,6 +0,1 % Marge brute 33,8 36,8 +8,9 % 35,8 34,5 -3,5 % % 65,9% 62,3% 64,4% 62,1% EBITDA 8,1 9,8 + 20 ,2 % 12,1 10,3 -15,3 % % 15,8% 16,5% 21,8% 18,4%

La hausse des coûts d'achat liée à la situation géopolitique internationale, combinée pour la division Médical à un effet de mix géographique, pèse temporairement sur le taux de marge brute des deux divisions. La marge brute Groupe progresse néanmoins de +2,6 %, à 71,4 M€, soit 62,2 % du chiffre d'affaires, contre 65,1 % au premier semestre 2025.

Malgré cette pression sur la marge brute, la division Photonique améliore sa rentabilité. Son EBITDA progresse de +20,2 %, à 9,8 M€, et sa marge d'EBITDA atteint 16,5 %, contre 15,8 % au premier semestre 2025. Cette progression reflète l'effet de levier lié à la croissance de l'activité et la maîtrise des charges opérationnelles. Au niveau du Groupe, l'EBITDA reste proche de son niveau du premier semestre 2025, à 20,0 M€, soit 17,5 % du chiffre d'affaires. La division Médical enregistre un EBITDA de 10,3 M€, en retrait de -15,3 %, sous l'effet de la baisse temporaire de sa marge brute et des dépenses réglementaires et marketing engagées pour préparer les lancements de produits du second semestre 2026.

Le résultat opérationnel courant ressort à 9,3 M€, contre 9,6 M€ au premier semestre 2025.

Le résultat opérationnel intègre une hausse de +0,4 M€ des coûts liés au projet de cession de la division Médicale. Il s'établit à 8,6 M€, contre 9,1 M€ au premier semestre 2025.

Les charges financières diminuent malgré une dette nette en hausse au premier semestre, principalement sous l'effet du versement du dividende. Cette amélioration résulte de la baisse du coût moyen de financement ainsi que d'un moindre impact des effets de change sans effet sur la trésorerie liés aux comptes intragroupe. Le résultat financier s'établit ainsi à -1,5 M€, contre -2,7 M€ au premier semestre 2025. Après une charge d'impôt de 2,0 M€, le résultat net progresse de +4,5 %, à 5,1 M€.

Amélioration de la génération de trésorerie opérationnelle

En M€ 30/06/2025 30/06/2026 MBA avant impôts et frais financiers 19,6 19,7 Variation du BFR (10,3) (7,4) Impôts décaissés (1,7) (1,2) Flux de trésorerie générés par l'activité (A) 7,7 11,1 Investissements industriels [2] (7,8) (8,8) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) (7,8) (8,8) Free cash flow (A+B) (0,1) 2,3 Dividendes - (8,2) Nouveaux financements nets 9,1 11,0 Service de la dette (8,5) (9,1) Autres variations 0,2 0,5 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C) 0,7 (5,8) Incidence des variations de change (D) (0,5) 0,2 VARIATION DE TRESORERIE [3] (A + B + C + D) 0,1 (3,3)

Les flux générés par l'activité progressent à 11,1 M€, contre 7,7 M€ au premier semestre 2025. Cette amélioration résulte notamment d'une moindre consommation du besoin en fonds de roulement, malgré la poursuite du déploiement des contrats Défense. Le free cash-flow redevient positif à +2,3 M€, contre -0,1 M€ au premier semestre 2025.

Les flux d'investissement s'établissent à 8,8 M€ et traduisent principalement la poursuite des investissements de R&D.

Les flux de financement intègrent notamment le versement de 8,2 M€ de dividendes, les nouveaux financements et le service de la dette.

Situation bilantielle

Extrait du bilan consolidé (en M€) 31/12/2025 30/06/2026 Goodwill 70,8 72,4 Actifs non courants (hors Goodwill) 141,2 143,3 Actifs courants (hors trésorerie) 155,3 160,8 Trésorerie et équivalent de trésorerie 61,6 58,2 TOTAL ACTIF 428,9 434,7 Fonds propres (y.c. intérêts minoritaires) 206,3 207,8 Passifs financiers [4] non courants 124,4 128,3 Autres Passifs non courants 10,5 10,8 Passifs financiers courants 21,8 22,5 Passifs courants 65,9 65,3 TOTAL PASSIF 428,9 434,7

L'évolution du Goodwill est exclusivement liée aux variations de change sur les goodwill en devises étrangères, principalement sur la filiale Ellex en Australie.

Les capitaux propres s'élèvent à 207,8 M€. La dette financière nette ressort à 92,6 M€, contre 84,6 M€ au 31 décembre 2025, une évolution principalement liée au versement du dividende de 8,2 M€. Le gearing s'établit à 44,6 %.

Perspectives

La croissance de la division Photonique, la progression de +20,2 % de son EBITDA et le niveau historiquement élevé de son carnet de commandes confortent la confiance du Groupe dans la poursuite de sa trajectoire de croissance rentable. Les programmes Défense et Spatial, le développement du Medtech Photonique et la diversité des applications Industrielles et Scientifiques constituent les principaux moteurs de cette dynamique.

La finalisation de la cession de Lumibird Medical permettra à Lumibird de devenir un groupe entièrement dédié à la photonique et de concentrer ses ressources sur ses marchés et technologies stratégiques. Cette nouvelle configuration renforcera l'agilité du Groupe et sa capacité à poursuivre ses investissements technologiques et industriels.

La réalisation définitive de la cession de Lumibird Medical est prévue au cours du quatrième trimestre 2026. Elle reste soumise à la levée des conditions suspensives usuelles, actuellement en cours de finalisation.

Déclaration de Marc Le Flohic

« Les résultats du premier semestre confirment la forte dynamique de la division Photonique. Son chiffre d'affaires progresse de +15,3 % et son EBITDA de 20,2 %, avec une amélioration de sa marge malgré la pression temporaire sur les coûts d'achat. Cette performance repose sur la montée en puissance des programmes Défense et Spatial, la forte croissance du Medtech Photonique et la progression de nos activités Industrielles et Scientifiques. Les programmes remportés au cours des dernières années contribuent désormais pleinement à notre chiffre d'affaires, tandis que le carnet de commandes demeure à un niveau historiquement élevé et nous apporte une forte visibilité.

La signature, début septembre, du contrat de cession de Lumibird Medical constitue une étape majeure de la transformation du Groupe. À l'issue de l'opération, Lumibird sera entièrement consacré à la photonique et pourra concentrer ses ressources sur les technologies et les marchés stratégiques sur lesquels le Groupe dispose de positions fortes et d'importantes perspectives de développement. »

Prochaine information : Chiffre d'affaires 3 e trimestre, le 26/10/2026 après bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 225,6 M€ de chiffre d'affaires en 2025 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

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[1] EBITDA (correspondant à l'EBE des états financiers) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises

[2] Ce montant inclut les dépenses de recherche et développement ayant fait l'objet d'une activation en application des dispositions d'IAS 38 pour un montant de 5,7 M€.

[3] La trésorerie correspond au poste « trésorerie et équivalents de trésorerie » à l'actif du bilan, net des concours bancaires courants (trésorerie passive) inclus dans les passifs financiers courants au passif du bilan.

[4] Les passifs financiers courants et non courants correspondent aux dettes financières et intègrent les dettes de location en application d'IFRS 16 (9,6 M€ au 30 juin 2026 et 10,9 M€ au 31 décembre 2025).