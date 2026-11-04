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LUMIBIRD : Lumibird : nombre d'actions et droits de vote au 31.10.2026
information fournie par Actusnews 04/11/2026 à 17:45

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LUMIBIRD

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre réel de droits de vote ( 1) Nombre théorique droits de vote ( 2)

31 octobre 2026
22 466 882
33 762 737
34 185 800
  1. Déduction faite des actions auto-détenues
  2. Y compris actions auto-détenues, en application de l'article 223-11, alinéa 2, du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x2prlcVnamrHlmxrYZtnb2qZaZdomWHFaGLKyGdpl8nImptom5pnaJqSamlil2lp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101243-droits-de-vote-au-31.10.2026.pdf

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