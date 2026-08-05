LUMIBIRD : Lumibird : nombre d'actions et droits de vote au 31.07.2026

Informations relatives au nombre total de droits

de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

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Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99735-droits-de-vote-au-31.07.2026.pdf