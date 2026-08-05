LUMIBIRD : Lumibird : nombre d'actions et droits de vote au 31.07.2026

Informations relatives au nombre total de droits
de vote et d'actions
prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du
Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|Nombre réel de droits de vote 1
|Nombre théorique droits de vote 2
|
31 juillet 2026
|
22 466 882
|
33 768 087
|
34 188 266
- Déduction faite des actions auto-détenues
- Y compris actions auto-détenues, en application de l'article 223-11, alinéa 2, du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
- SECURITY MASTER Key : nW5vlMpolZeZlnKfYcqWbmSWa5poxGeVmWacmWJtZp+dmXJinG9nbZaYZnJqnGhr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99735-droits-de-vote-au-31.07.2026.pdf
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