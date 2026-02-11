LUMIBIRD : Lumibird : nombre d'actions et droits de vote au 31.01.2026

Informations relatives au nombre total de droits

de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre réel de droits de vote ( 1) Nombre théorique droits de vote ( 2)

31 janvier 2026

22 466 882

33 761 387

34 199 966

(1) Déduction faite des actions auto-détenues

(2) Y compris actions auto-détenues, en application de l'article 223-11, alinéa 2, du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers