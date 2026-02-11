 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LUMIBIRD : Lumibird : nombre d'actions et droits de vote au 31.01.2026
information fournie par Actusnews 11/02/2026 à 17:45

Informations relatives au nombre total de droits

de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre réel de droits de vote ( 1) Nombre théorique droits de vote ( 2)

31 janvier 2026
22 466 882
33 761 387
34 199 966

(1) Déduction faite des actions auto-détenues

(2) Y compris actions auto-détenues, en application de l'article 223-11, alinéa 2, du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lm9yYJdtY2uZnG9ul5VomWGYb5xqxWmWZ2jLyZOclp+WZ3KTlGtkaZibZnJnmmhv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96539-droits-de-vote-au-31.01.2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

LUMIBIRD
22,7000 EUR Euronext Paris -3,40%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank