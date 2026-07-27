LUMIBIRD : LUMIBIRD : La photonique confirme sa forte croissance avec +15,3 % au premier semestre 2026

LA PHOTONIQUE CONFIRME SA FORTE CROISSANCE AVEC +15,3 % AU PREMIER SEMESTRE 2026

Le chiffre d'affaires consolidé progresse de +7,4 % (+9,7 % à périmètre et taux de change constants)

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD) enregistre au premier semestre 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 114,7 M€, en croissance de 7,4 % (+9,7 % à taux de change et périmètre constants).

La division Photonique confirme l'accélération de sa dynamique de croissance avec un chiffre d'affaires de 59,1 M€, en progression de +15,3 % (+17,4 % à taux de change et périmètre constants). Cette performance confirme la montée en puissance de la plateforme Photonique sur ses trois principaux moteurs de croissance : Défense & Spatial, Medtech Photonique et Industriel & Scientifique. Les grands programmes remportés ces dernières années contribuent désormais pleinement au chiffre d'affaires, tout en maintenant un carnet de commandes à un niveau historiquement élevé, offrant une excellente visibilité sur les prochains semestres. L'évolution du mix d'activité, avec une part croissante des marchés Défense, Spatial et Medtech, améliore progressivement le profil économique de la division.

La division Médical réalise un chiffre d'affaires de 55,6 M€, stable à données publiées (+0,1 %) et en progression de +2,6 % à périmètre et taux de change constants. Après un premier trimestre perturbé par des facteurs essentiellement conjoncturels, l'activité retrouve une dynamique positive au deuxième trimestre.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d'affaires (M€) 2026 2025 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constants 1 er trimestre 49,7 49,4 +0,7% +4,1% 2 e trimestre 65,0 57,4 +13,1% +14,6% 1 er semestre 114,7 106,8 +7,4% +9,7% dont Photonique 59,1 51,3 +15,3% +17,4% Médical 55,6 55,6 +0,1% +2,6%

Par division

Photonique

La division Photonique réalise un excellent premier semestre avec un chiffre d'affaires de 59,1 M€, en croissance de +15,3 %.

Les activités Défense & Spatial progressent de 16,5 % à 29,4 M€ et représentent près de la moitié du chiffre d'affaires de la division. Cette performance traduit l'entrée progressive en phase d'exécution des grands programmes remportés ces dernières années.

L'activité Medtech Photonique enregistre la plus forte progression de la division avec une croissance de 58,3 % à 10,5 M€, portée par les nouveaux programmes dans les applications cardiovasculaires et confirmant la capacité de la division à développer de nouveaux relais de croissance au-delà de ses marchés historiques.

Les activités Industriel & Scientifique progressent de 6,0 % à 14,1 M€, démontrant la résilience du portefeuille et la bonne dynamique des applications de réparation d'écrans plats, des technologies quantiques et du diagnostic des semi-conducteurs.

Les activités Environnement, Topographie et Sécurité représentent 5,2 M€ et évoluent de manière contrastée avec un recul de -16,2%. Le recul du marché Environnement est partiellement compensé par le retour à la croissance de la Topographie. Les actions commerciales engagées sur les systèmes lidar devraient soutenir une amélioration progressive de cette activité au second semestre.

Médical

La division Médical réalise un chiffre d'affaires de 55,6 M€. Après un premier trimestre affecté par des perturbations logistiques et géopolitiques, l'activité retrouve une croissance au deuxième trimestre, soutenue par la bonne performance des activités directes aux États-Unis et au Japon ainsi que par les premiers effets des lancements de nouveaux produits, notamment dans la sécheresse oculaire.

La répartition du chiffre d'affaires au premier semestre est de 22,4% pour les équipements de diagnostic et 77,6% pour les solutions de traitement.

Par zone géographique

La répartition du chiffre d'affaires par zone géographique est la suivante (données non auditées) :

Chiffre d'affaires S1 (M€) Photonique Var.

/ 2025 Médical Var.

/ 2025 EMEA 33,3 +7,6% 17,0 (1,7) % Amériques 14,0 +49,0% 15,3 +5,4% Asie-Pacifique 7,2 +28,8% 16,8 +2 ,9% Reste du monde 4,6 (13,7)% 6,4 (12,4)% Total 59,1 +15,3% 55,6 +0,1%

EMEA

En EMEA, la division Photonique enregistre une croissance de +7,6 %, principalement portée par la poursuite de la montée en puissance des activités Défense & Spatial. Cette progression confirme la solidité du positionnement du Groupe sur ses marchés historiques européens.

La division Médical est en léger retrait (-1,7 %), principalement en raison des perturbations logistiques et géopolitiques intervenues au premier trimestre, dont les effets se sont progressivement estompés au cours du deuxième trimestre.

Amériques

Les Amériques enregistrent la plus forte progression de la division Photonique, avec une croissance de +49,0 %. Cette performance reflète la montée en puissance progressive des activités Medtech Photonique.

La division Médical progresse de +5,4 %, soutenue par la bonne dynamique commerciale de la filiale américaine et le retour à une croissance positive au deuxième trimestre.

Asie-Pacifique

La division Photonique affiche une croissance de +28,8 %, portée principalement par les activités Industriel & Scientifique, qui continuent de bénéficier d'une demande soutenue sur plusieurs segments technologiques.

La division Médical progresse de +2,9 %, grâce notamment à la bonne performance de la filiale japonaise après un premier trimestre plus contrasté.

Reste du monde

Dans le Reste du monde, la division Photonique est en retrait de -13,7 % et la division Médical de -12,4 %. Cette évolution reflète principalement un effet de base défavorable au premier trimestre et ne remet pas en cause la dynamique commerciale observée sur les principaux marchés du Groupe.

Perspectives

L'ensemble de ces éléments permet au Groupe d'aborder le second semestre avec confiance. La montée en puissance des grands programmes Défense, le maintien d'un carnet de commandes élevé, le renforcement progressif du mix d'activité ainsi que le retour à une dynamique positive du Médical soutiennent la confiance du Groupe dans la poursuite de sa trajectoire de croissance rentable.

Déclaration de Marc Le Flohic

« Les résultats commerciaux du premier semestre confirment que Lumibird franchit une nouvelle étape de son développement. Les investissements réalisés depuis plusieurs années dans nos technologies, nos capacités industrielles et notre développement commercial viennent consolider la croissance de notre division Photonique. Cette croissance est de qualité : elle est portée par les marchés Défense & Spatial, la forte montée en puissance du Medtech Photonique et la bonne diversification de nos activités Industriel & Scientifique. Les grands programmes remportés ces dernières années alimentent désormais notre chiffre d'affaires tout en maintenant un carnet de commandes à un niveau élevé, gage d'une excellente visibilité. Dans le même temps, la division Médical retrouve une trajectoire de croissance au deuxième trimestre. Ces éléments renforcent notre confiance dans la poursuite de notre développement et dans l'amélioration progressive de notre performance opérationnelle. »

Prochaine information : Résultats semestriels, le 22/09/2026, après bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 225,6 M€ de chiffre d'affaires en 2025 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

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