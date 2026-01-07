LUMIBIRD : Lumibird : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions au 31 décembre 2025

Informations relatives au nombre total de droits

de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d'actions composant

le capital Nombre réel de droits de

vote 1 Nombre théorique droits de

vote 2

31 décembre 2025

22 466 882

33 759 775

34 200 349

Déduction faite des actions auto-détenues Y compris actions auto-détenues, en application de l'article 223-11, alinéa 2, du Règlement

général de l'Autorité des Marchés Financiers

LUMIBIRD - 2 rue Paul Sabatier 22300 Lannion, FRANCE SA au capital de 22 466 882 €

SIREN 970 202 719 – R.C.S. SAINT-BRIEUC – TVA FR 76970202719