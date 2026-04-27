LUMIBIRD : LUMIBIRD : CHIFFRE D'AFFAIRES T1 EN HAUSSE DE +0,7% ET +4,1% À CHANGE CONSTANT

Lannion, le 27 avril 2026– 17h45

chiffre d'affaires T1 en hausse de +0,7% et +4,1% À change constant

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre au 1 er trimestre 2026 une croissance de +0,7% (+4,1% à taux de change et périmètre constants) de son chiffre d'affaires consolidé, à 49,7 M€.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d'affaires (M€) 2026 2025 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constants 1 er trimestre 49,7 49,4 +0,7% +4,1% dont Photonique 26,6 23,9 +11,3% +14,5% Médical 23,2 25,5 (9,2)% (5,5)%

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lumibird s'élève à 49,7 M€ au 31 mars 2026, en progression de +0,7% en publié et +4,1% à taux de change constant, l'effet périmètre étant neutre.

Par division

La division Photonique est en croissance de +11,3% à 26,6 M€ (+14,5% à taux de change constant).

L'activité Défense/Spatial dont le chiffre d'affaires est en forte hausse de +21,6% à 12,8 M€, bénéficie du déploiement des contrats pluriannuels et la livraison du carnet de commandes.

L'activité Industriel et Scientifique progresse de +23,4% à 7,2 M€, portée par le maintien d'un niveau élevé de ventes dans les applications de réparation d'écrans plats, les technologies quantiques et le diagnostic des semi-conducteurs.

L'activité Medtech ressort en retrait de -10,7 % à 3,5 M€, en raison d'un effet de phasage des livraisons. Le nouveau contrat pour des applications cardiovasculaires montera progressivement en puissance à compter du deuxième trimestre. Cette performance au Q1 ne remet pas en question la croissance attendue pour 2026. .

L'activité ETS (Environnement, Topographie et Sécurité) recule de -14,9 % à 3,0 M€, pénalisée par un démarrage plus lent qu'attendu du segment Environnement, dans un contexte de ralentissement temporaire du marché éolien et de décalage des investissements. Un redressement est néanmoins attendu sur l'année, porté par les efforts commerciaux soutenus engagés sur les systèmes Lidar.

La division Medical recule de -9,2% à 23,2 M€ (-5,5 % à taux de change constant), principalement en raison d'effets conjoncturels en début d'année. L'activité a été pénalisée par des perturbations logistiques, des tensions sur la supply chain et un contexte géopolitique défavorable, notamment au Moyen-Orient, ayant entraîné des décalages de livraisons et de ventes.

Ces effets sont désormais en voie de normalisation : les commandes ont été sécurisées et leur exécution interviendra au cours des prochains mois. La division anticipe ainsi un retour à la croissance sur le premier semestre, avec un profil d'activité plus soutenu au second semestre, porté par la saisonnalité et les lancements produits attendus à partir de l'été.

La répartition du chiffre d'affaires au premier trimestre est de 23,5% pour les équipements de diagnostic et 76,5% pour les solutions de traitement.

Par zone géographique

La répartition du chiffre d'affaires par zone géographique est la suivante :

Chiffre d'affaires T1 (M€) Photonique Var.

/ 2025 Médical Var.

/ 2025 EMEA 14,5 +5,0% 7,7 +1,3% Amériques 6,3 +40,0% 6,4 (3,6)% Asie-Pacifique 3,8 +30,3% 6,7 (18,0)% Reste du monde 2,0 (24,9)% 2,4 (23,5)% Total 26,6 +11,3% 23,2 (9,2)%

Données non auditées

En EMEA, la croissance de la division Photonique (+5,0 %) est portée par la bonne dynamique des activités Défense/Spatial, tandis que la division Médicale reste globalement stable (+1,3 %), malgré l'impact du contexte géopolitique au Moyen-Orient ayant entraîné des décalages de livraisons sur le trimestre.

Dans les Amériques, la forte progression de la division Photonique (+40,0 %) reflète l'accélération des livraisons sur les programmes Défense/Spatial. La division Médicale recule de -3,6 %, pénalisée par des retards logistiques et des allongements ponctuels des délais d'importation en début d'année.

En Asie-Pacifique, la division Photonique enregistre une croissance soutenue (+30,3 %), tirée par les activités Industriel et Scientifique. La division Médicale est en retrait de -18,0 %, affectée par des perturbations logistiques et des décalages de livraisons dans un environnement opérationnel contraint.

Enfin, le reste du monde recule sur les deux divisions, principalement en raison d'un effet de base défavorable et de reports de commandes sur les prochains trimestres.

Ces éléments restent essentiellement conjoncturels et devraient se normaliser progressivement au cours de l'année, en ligne avec les perspectives de redressement attendues dans les deux divisions.

Perspectives

Pour Marc Le Flohic, Président-directeur général de Lumibird :

« Le Groupe confirme ses objectifs pour 2026, avec une croissance attendue sur les deux divisions et une amélioration progressive de la performance au fil de l'année.

Les décalages observés au premier trimestre, principalement liés à des effets conjoncturels (logistique, géopolitique et phasage des livraisons), devraient être progressivement résorbés au cours des prochains mois, avec un rattrapage attendu dès le premier semestre.

La division Photonique devrait poursuivre sa trajectoire de croissance, soutenue par la bonne exécution du carnet de commandes, en particulier sur les marchés Défense/Spatial, ainsi que par la montée en puissance des activités Medtech et Industriel/Scientifique.

La division Médicale anticipe un retour à la croissance sur le premier semestre, avec une accélération attendue au second semestre, portée par la normalisation des flux logistiques, l'exécution des commandes en portefeuille et les lancements de nouveaux produits à partir de l'été.

Dans ce contexte, le Groupe reste confiant dans sa capacité à améliorer sa performance opérationnelle et à poursuivre sa trajectoire de création de valeur sur l'ensemble de l'exercice. »

Prochaine information : Assemblée générale annuelle, le 28/04/2026

Chiffre d'affaires 1 er semestre, le 27/07/2026 après bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 225,6 M€ de chiffre d'affaires en 2025 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

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