LUMIBIRD : LUMIBIRD : CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS EN CROISSANCE DE 9,6% A 155,1 M EUR

Lannion, 27 octobre 2025 – 17h45

Chiffre d'affaireS 9 mois EN CROISSANCE DE 9,6% A 155,1 M€

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre pour les 9 premiers mois 2025 un chiffre d'affaires de 155,1 M€, en hausse de +9,6% (+10,3% à périmètre et taux de change constants).

L'activité du 3 e trimestre est marquée par une accélération de la croissance de la division Photonique avec une activité Défense/Spatial toujours très dynamique, et un début de reprise, comme annoncé, des activités Industriel et Scientifique et Medtech.

L'activité de la division Médical est stable à taux de change constant sur le trimestre, du fait de décalages de livraisons reportées au T4 2025. Cela ne remet pas en cause la dynamique de croissance de la division Médical.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d'affaires (M€) 2025 2024 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constants 1 er trimestre 49,4 43,9 +12,4% +11,7% 2 e trimestre 57,4 54,1 +6,3% +6,9% 3 e trimestre 48,3 43,5 +11,1% +13,2% 9 mois 155,1 141,5 +9,6% +10,3% dont Photonique 76,5 67,3 +13,8% +14,1% Médical 78,6 74,2 +5,9% +7,0%

Par division

Sur les 9 premiers mois, la division Photonique a progressé de +13,8% (+14,1% à périmètre et taux de change constants) par rapport aux 9 premiers mois 2024, avec un 3 e trimestre à 25,3 M€ en hausse de +25,8%.

Les activités Défense/Spatial affichent une croissance de +34,0% sur 9 mois à 37,9 M€ et +42,9% sur le 3 e trimestre avec 12,7 M€ de CA. Cette performance résulte de la montée en puissance progressive des contrats conclus ces dernières années, en particulier ceux liés à la télémétrie laser.

Les activités Industriel et Scientifique affichent +7,5% de croissance du CA sur 9 mois à 20,8 M€ et +26,1% au T3 à 7,5 M€, en partie grâce à un effet de base favorable au T3 par rapport à 2024 et à la contribution positive de plusieurs affaires notamment sur la réparation d'écrans plats et sur le quantique.

L'activité Medtech montre comme prévu des signes de reprise avec une croissance de +16,1% au T3 à 2,8 M€. Le CA à 9 mois s'établit à 9,4 M€, en retrait de -5,3%.

L'activité ETS (Environnement, Topographie et Sécurité) reste en retrait avec -13,4% sur 9 mois à 8,4 M€ et -20,8% sur le trimestre à 2,2 M€. La topographie représente environ 70% des revenus. Les ventes des nouveaux produits Lidar Vent « 6Beam » devraient démarrer au 4 e trimestre.

La croissance de la division Médical marque une pause au 3 e trimestre, avec un chiffre d'affaires de 23,1 M€ (-1,6% en données publiées et +1,1% à taux de change constant). Sur 9 mois, la croissance est de +5,9% (+7,0% à taux de change constant) à 78,6 M€, dont 77% sur l'activité Traitement et 23% sur le diagnostic. Cette pause, due à des décalages de livraisons reportées sur le T4 2025, ne remet pas en cause la dynamique de croissance de la division Médical.

Par zone géographique

La répartition du chiffre d'affaires 9 mois par zone géographique est la suivante :

Chiffres d'Affaires(M€) Photonique Var. Médical Var. Europe 46,3 +15,8% 24,6 -1,4% Amériques 15,3 +55,4% 21,4 +2,5% Asie-Pacifique 7,6 -28,7% 22,7 +6,1% Reste du monde 7,3 +8,3% 9,9 +41,5% Total 76,5 +13,8% 78,6 +5,9%

Données non auditées

La croissance en Europe de la division Photonique est portée par la dynamique des activités Défense/Spatial. La croissance sur la zone Amériques reste soutenue par les ventes en Défense/Spatial et en Industriel et Scientifique. Les ventes de la zone Asie-Pacifique continuent à souffrir de l'incertitude sur l'impact des droits de douane sur les produits fabriqués aux USA.

La division Médical continue de bénéficier de la performance de ses activités directes en Australie et au Japon. Le renforcement des équipes commerciales aux Etats-Unis commence à produire ses effets mais la croissance sur la zone Amériques a été impactée par un ralentissement ponctuel de l'activité en Amérique du Sud.

Lumibird anticipe comme chaque année un très fort niveau d'activité au 4 e trimestre.

Prochaine information : publication du chiffre d'affaires annuel 2025, le 26/01/2026, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d'affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

