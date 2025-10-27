LUMIBIRD : LUMIBIRD : CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS EN CROISSANCE DE 9,6% A 155,1 M EUR

Lannion, 27 octobre 2025 – 17h45
Chiffre d'affaireS 9 mois EN CROISSANCE DE 9,6% A 155,1 M€
Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre pour les 9 premiers mois 2025 un chiffre d'affaires de 155,1 M€, en hausse de +9,6% (+10,3% à périmètre et taux de change constants).
L'activité du 3 e trimestre est marquée par une accélération de la croissance de la division Photonique avec une activité Défense/Spatial toujours très dynamique, et un début de reprise, comme annoncé, des activités Industriel et Scientifique et Medtech.
L'activité de la division Médical est stable à taux de change constant sur le trimestre, du fait de décalages de livraisons reportées au T4 2025. Cela ne remet pas en cause la dynamique de croissance de la division Médical.
Chiffre d'affaires consolidé (non audité)
|Chiffre d'affaires (M€)
|2025
|2024
|Variation publiée
|Variation à périmètre et taux de change constants
|1 er trimestre
|49,4
|43,9
|+12,4%
|+11,7%
|2 e trimestre
|57,4
|54,1
|+6,3%
|+6,9%
|3 e trimestre
|48,3
|43,5
|+11,1%
|+13,2%
|9 mois
|155,1
|141,5
|+9,6%
|+10,3%
|dont
|Photonique
|76,5
|67,3
|+13,8%
|+14,1%
|Médical
|78,6
|74,2
|+5,9%
|+7,0%
Par division
Sur les 9 premiers mois, la division Photonique a progressé de +13,8% (+14,1% à périmètre et taux de change constants) par rapport aux 9 premiers mois 2024, avec un 3 e trimestre à 25,3 M€ en hausse de +25,8%.
Les activités Défense/Spatial affichent une croissance de +34,0% sur 9 mois à 37,9 M€ et +42,9% sur le 3 e trimestre avec 12,7 M€ de CA. Cette performance résulte de la montée en puissance progressive des contrats conclus ces dernières années, en particulier ceux liés à la télémétrie laser.
Les activités Industriel et Scientifique affichent +7,5% de croissance du CA sur 9 mois à 20,8 M€ et +26,1% au T3 à 7,5 M€, en partie grâce à un effet de base favorable au T3 par rapport à 2024 et à la contribution positive de plusieurs affaires notamment sur la réparation d'écrans plats et sur le quantique.
L'activité Medtech montre comme prévu des signes de reprise avec une croissance de +16,1% au T3 à 2,8 M€. Le CA à 9 mois s'établit à 9,4 M€, en retrait de -5,3%.
L'activité ETS (Environnement, Topographie et Sécurité) reste en retrait avec -13,4% sur 9 mois à 8,4 M€ et -20,8% sur le trimestre à 2,2 M€. La topographie représente environ 70% des revenus. Les ventes des nouveaux produits Lidar Vent « 6Beam » devraient démarrer au 4 e trimestre.
La croissance de la division Médical marque une pause au 3 e trimestre, avec un chiffre d'affaires de 23,1 M€ (-1,6% en données publiées et +1,1% à taux de change constant). Sur 9 mois, la croissance est de +5,9% (+7,0% à taux de change constant) à 78,6 M€, dont 77% sur l'activité Traitement et 23% sur le diagnostic. Cette pause, due à des décalages de livraisons reportées sur le T4 2025, ne remet pas en cause la dynamique de croissance de la division Médical.
Par zone géographique
La répartition du chiffre d'affaires 9 mois par zone géographique est la suivante :
|Chiffres d'Affaires(M€)
|Photonique
|Var.
|Médical
|Var.
|Europe
|46,3
|+15,8%
|24,6
|-1,4%
|Amériques
|15,3
|+55,4%
|21,4
|+2,5%
|Asie-Pacifique
|7,6
|-28,7%
|22,7
|+6,1%
|Reste du monde
|7,3
|+8,3%
|9,9
|+41,5%
|Total
|76,5
|+13,8%
|78,6
|+5,9%
Données non auditées
La croissance en Europe de la division Photonique est portée par la dynamique des activités Défense/Spatial. La croissance sur la zone Amériques reste soutenue par les ventes en Défense/Spatial et en Industriel et Scientifique. Les ventes de la zone Asie-Pacifique continuent à souffrir de l'incertitude sur l'impact des droits de douane sur les produits fabriqués aux USA.
La division Médical continue de bénéficier de la performance de ses activités directes en Australie et au Japon. Le renforcement des équipes commerciales aux Etats-Unis commence à produire ses effets mais la croissance sur la zone Amériques a été impactée par un ralentissement ponctuel de l'activité en Amérique du Sud.
Lumibird anticipe comme chaque année un très fort niveau d'activité au 4 e trimestre.
Prochaine information : publication du chiffre d'affaires annuel 2025, le 26/01/2026, après Bourse
LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d'affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD
www.lumibird.com
LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders
Contacts
|
LUMIBIRD
Marc Le Flohic
Président Directeur Général
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com
|
LUMIBIRD
Sonia Rutnam
Chief Transformation Officer
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com
|
ACTUS finance & communication
Mathieu Calleux
Relations investisseurs
Tel. +33(0) 1 53 65 37 91
lumibird@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : lptpYJ1rkpeZx5udZ5uaamJsmWZnk2nIl5SYlGFsasvKap5pmmeVmJmXZnJlnWhp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94833-251027_lumibird_caq3_2025_fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer