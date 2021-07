annion, le 26/07/2021 - 7h30







LUMIBIRD FINALISE LE RACHAT DES 37% d'AREVA DANS CILAS





LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, a finalisé, après obtention des autorisations administratives préalables, l'acquisition de la participation de 37% dans CILAS détenue par Areva. Cette acquisition renforcera la position clé de LUMIBIRD en Europe sur les marchés de défense et les marchés civils.





Prochaines informations :

Publication du CA semestriel 2021, le 26/07/2021, après Bourse







LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).



Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d'affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.



Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 - LBIRD www.lumibird.com