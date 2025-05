Lumibird: des télémètres laser pour le Skyranger 30 information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 14:01









(CercleFinance.com) - Lumibird annonce que sa filiale Lumibird Photonics Sweden a reçu des commandes de Rheinmetall Air Defense (RAD) pour la fourniture de télémètres laser Vidar qui seront intégrés au Skyranger 30, un système de défense aérienne à courte portée.



Ces commandes, marquant une étape importante pour Lumibird Photonics Sweden, représentent un montant d'environ cinq millions d'euros, avec des livraisons et des obligations contractuelles prévues sur la période 2025-28.



Le télémètre laser Vidar intègre les dernières avancées en matière de technologies laser, et est spécialement optimisé pour les applications de défense aérienne au sol et navales, offrant la capacité d'engager des cibles rapides à longue portée.





