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Lumibird : croissance organique de 9,7% au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 18:19
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Lumibird enregistre au 1er semestre 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 114,7 millions d'euros, en croissance de 7,4% ( 9,7% à taux de change et périmètre constants). La division Photonique confirme l'accélération de sa dynamique de croissance avec un chiffre d'affaires de 59,1 MEUR, en progression de 15,3% ( 17,4% à taux de change et périmètre constants).

Cette performance confirme la montée en puissance de la plateforme Photonique sur ses trois principaux moteurs de croissance : Défense & Spatial, Medtech Photonique et Industriel & Scientifique. Les grands programmes remportés ces dernières années contribuent désormais pleinement au chiffre d'affaires, tout en maintenant un carnet de commandes à un niveau historiquement élevé, offrant une excellente visibilité sur les prochains semestres. L'évolution du mix d'activité, avec une part croissante des marchés Défense, Spatial et Medtech, améliore progressivement le profil économique de la division.

La division Médical réalise un chiffre d'affaires de 55,6 MEUR, stable à données publiées ( 0,1%) et en progression de 2,6% à périmètre et taux de change constants. Après un 1er trimestre perturbé par des facteurs essentiellement conjoncturels, l'activité retrouve une dynamique positive au 2e trimestre.

Le spécialiste mondial du laser aborde le 2e semestre avec optimisme : "la montée en puissance des grands programmes Défense, le maintien d'un carnet de commandes élevé, le renforcement progressif du mix d'activité ainsi que le retour à une dynamique positive du Médical soutiennent la confiance du groupe dans la poursuite de sa trajectoire de croissance rentable".

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