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Lumibird confirme ses objectifs 2026 après une légère hausse de ses ventes trimestrielles
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 18:15

Lumibird, leader européen des technologies laser, enregistre au premier trimestre 2026 une croissance de 0,7% ( 4,1% à taux de change et périmètre constants) de son chiffre d'affaires consolidé, à 49,7 millions d'euros. La répartition des revenus sur cette période est de 23,5% pour les équipements de diagnostic et 76,5% pour les solutions de traitement.

En EMEA, la croissance de la division photonique ( 5%) est portée par la bonne dynamique des activités défense/spatiale, tandis que la division médicale reste globalement stable ( 1,3%), malgré l'impact du contexte géopolitique au Moyen-Orient ayant entraîné des décalages de livraisons sur ce trimestre.

Dans les Amériques, la forte progression de la division photonique ( 40%) reflète l'accélération des livraisons sur les programmes défense/spatial. La division médicale recule de 3,6%, pénalisée par des retards logistiques et des allongements ponctuels des délais d'importation en début d'année.

En Asie-Pacifique, la division photonique enregistre une croissance soutenue ( 30,3%), tirée par les activités industrielle et scientifique. La division médicale est en retrait de 18%, affectée par des perturbations logistiques et des décalages de livraisons dans un environnement opérationnel contraint.

Enfin, le reste du monde recule sur les deux divisions, principalement en raison d'un effet de base défavorable et de reports de commandes sur les prochains trimestres.

"Le groupe confirme ses objectifs pour 2026, avec une croissance attendue sur les deux divisions et une amélioration progressive de la performance au fil de l'année", a déclaré Marc Le Flohic, PDG de Lumibird.

Les décalages observés au premier trimestre, principalement liés à des effets conjoncturels (logistique, géopolitique et phasage des livraisons), devraient être progressivement résorbés au cours des prochains mois, avec un rattrapage attendu dès le premier semestre.

La division photonique devrait poursuivre sa trajectoire de croissance, soutenue par la bonne exécution du carnet de commandes, en particulier sur les marchés défense/spatial, ainsi que par la montée en puissance des activités medtech et industrielle/scientifique.

La division médicale anticipe un retour à la croissance sur le premier semestre, avec une accélération attendue au second semestre, portée par la normalisation des flux logistiques, l'exécution des commandes en portefeuille et les lancements de nouveaux produits à partir de l'été.

Dans ce contexte, Lumibird "reste confiant dans sa capacité à améliorer sa performance opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice 2026".

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LUMIBIRD
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1 commentaire

  • 10:11

    décevant voire ridicule dans le contexte geopolitique actuel ...

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