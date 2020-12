Lannion, le 02/12/2020 - 7h45

LUMIBIRD BOUCLE 140 M€ DE FINANCEMENT BANCAIRE ET EURO PP POUR SOUTENIR SES AMBITIONS STRATEGIQUES



Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, annonce la mise en place d'un financement bancaire à hauteur de 100 M€ et l'émission d'un emprunt obligataire Euro PP à impact social de 40 M€. Le groupe LUMIBIRD dispose avec ces financements d'une capacité d'investissement accrue de plus de 100 M€ qui doit lui permettre de doubler son chiffre d'affaires entre 2020 et 2023. Cet objectif repose pour un tiers sur la croissance organique et pour deux tiers sur la croissance externe.