Lumexa Imaging évaluée à 1,76 milliard de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Lumexa Imaging

LMRI.O ont légèrement augmenté lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, évaluant le fournisseur de services d'imagerie diagnostique à 1,76 milliard de dollars.