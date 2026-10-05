Lumexa en hausse après que Truist a émis une recommandation « Achat »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action du fournisseur d'appareils de diagnostic Lumexa Imaging LMRI.O progresse de 2 % à 10,6 $ en pré-ouverture

** La société de courtage Truist Securities lance la couverture de avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 18 dollars

** Ce cours cible implique un potentiel de hausse d’environ 74 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société propose des services d’imagerie diagnostique, notamment des IRM, des tomodensitométries et des TEP, ainsi que des services de radiographie, d’échographie et de mammographie

** LMRI bénéficie d’une recommandation consensuelle « Achat » ou supérieure de la part des 5 sociétés de courtage qui couvrent actuellement le titre; leur objectif de cours médian est de 17,50 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action LMRI affichait une baisse de 44,22 % depuis le début de l'année