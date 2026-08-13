Lumexa en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

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13 août - ** L'action du fournisseur d'appareils de diagnostic Lumexa Imaging LMRI.O progresse de 4,7% à 12,28 dollars

** LMRI annonce un bénéfice ajusté de 20 cents par action au deuxième trimestre , contre une estimation moyenne des analystes de 16 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre , s'élevant à 264,2 millions de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'établissaient à 263,1 millions de dollars

** La société propose des services d'imagerie, notamment des IRM, des tomodensitométries et des TEP, ainsi que des services de diagnostic courants tels que les radiographies, les échographies et les mammographies

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 33,7% depuis le début de l'année