Lumentum en hausse après l'annonce d'une rupture de stock de ses produits optiques pour serveurs d'IA jusqu'en 2029

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

9 octobre - ** L'action du fabricant de produits photoniques Lumentum LITE.O bondit de 3,5 % à1 086,11 dollars

** Le titre a brièvement atteint un record historique à 1 143 dollars

** Le directeur général de LITE indique que ses composants optiques sont entièrement vendus jusqu'au début de l'année 2029, les entreprises technologiques recherchant des infrastructures de centres de données plus rapides pour l'IA, rapporte Bloomberg News

** Le directeur général Michael Hurlston précise que LITE ne pourra pas répondre à environ 70 % de la demande pour certains produits jusqu’en 2027, tandis qu’environ 30 % de la demande pour d’autres produits restera insatisfaite jusqu’en 2028

** Lumentum et son concurrent Coherent COHR.N ont chacun reçu un investissement de 2 milliards de dollars de la part de Nvidia NVDA.O , leader du secteur de l’IA, en début d’année

** L'action COHR a clôturé en hausse de 1,9 %, tandis que celle de la société de réseaux optiques Applied Optoelectronics

AAOI.O a bondi de 5,6 %

**En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action Lumentum affiche une hausse de 196,3 % depuis le début de l'année