Lumentum chute après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles d'un montant de 1,1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions du fabricant de produits optiques et photoniques Lumentum LITE.O chutent de 3,3 % à 128,25 $ dans les échanges prolongés ** LITE annonce un placement privé de 1,1 milliard de dollars d'obligations convertibles à échéance 2032 sur ** Le produit de l'offre sera utilisé pour rembourser une partie des obligations convertibles à 0,50 % échéant en 2026 et pour payer le coût des appels plafonnés, les transactions dérivées utilisées pour compenser la dilution ** L'action a clôturé en baisse de 0,2 % à 132,56 $ mardi ** LITE a 69,9 millions d'actions en circulation pour un capital de marché de 9,3 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG ** Quinze des 19 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et quatre à "conserver"; avec un PT médian de 140 ** À la dernière clôture, l'action LITE a augmenté de 58 % depuis le début de l'année

