Lululemon sur le point de mettre fin au bras de fer avec Chip Wilson

Lululemon Athletica, dont l'action gagne plus de 2% dans les échanges d'avant-Bourse à New York, serait proche d'un accord avec son fondateur Chip Wilson afin de mettre un terme aux tensions entre les deux parties, rapporte Reuters mardi en citant des sources proches du dossier.

Selon les discussions en cours, le groupe accepterait d'accorder deux sièges au conseil d'administration à des candidats soutenus par Wilson.

Les deux camps se seraient également entendus sur la recherche ultérieure d'un troisième administrateur approuvé conjointement.

Le projet d'accord prévoirait par ailleurs que Chip Wilson bénéficie d'un accès régulier à la future directrice générale de Lululemon, Heidi O'Neill, selon les mêmes sources.

En échange, le fondateur, qui détient 8,6% du capital du spécialiste des vêtements de sport, abandonnerait sa campagne de procuration contre le groupe et s'engagerait à ne plus critiquer l'entreprise, publiquement ou en privé, pendant une période de deux ans. Sa participation au capital serait également plafonnée à 10%.