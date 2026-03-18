Lululemon prévoit une année 2026 plus douce en raison des tensions sur la demande, et fait appel à l'ancien directeur général de Levi pour siéger au conseil d'administration

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* Lululemon nomme l'ancien directeur général de Levi Strauss, Chip Bergh, au conseil d'administration

* Surpasse les estimations pour le trimestre des fêtes de fin d'année grâce à l'augmentation des ventes à l'international

* Marge brute du 4ème trimestre en baisse de 550 points de base en raison de l'impact des droits de douane sur les importations

* Prévoit un impact tarifaire annuel de 380 millions de dollars

(Ajout d'un commentaire d'analyste sur le nouveau membre du conseil d'administration) par Neil J Kanatt

Lululemon LULU.O a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 inférieurs aux estimations des analystes mardi et a nommé un ancien dirigeant du fabricant de jeans Levi Strauss LEVI.N au conseil d'administration, qui fait face à une course aux procurations.

Le fabricant de vêtements de yogaa également déclaré qu' il s'attendait à compenser "la quasi-totalité" de l'impact des droits de douane américains sur les importations, alors qu'il cherche à réduire les démarques et à stimuler davantage les ventes à plein prix.

Lululemon, connu pour ses leggings et ses vêtements d'athlétisme coûteux, a été confronté à un manque de fraîcheur dans le design, à une baisse des dépenses des clients et à la concurrence de rivaux plus importants tels que Nike NKE.N et d'entreprises plus récentes, notamment Alo Yoga et Vuori.

"L'une des priorités de l'équipe de direction en ce début d'année est de renouer avec la croissance des ventes à plein tarif en Amérique du Nord (...) grâce à une série de mesures comprenant l'inflexion de la nouveauté des produits, la réduction des SKU (stock keeping unit) et le rééquilibrage des niveaux de stocks", a déclaré Meghan Frank, co-PDG par intérim et directrice financière, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Le fabricant de vêtements de sport est à la recherche d'un directeur général permanent après le départ de Calvin McDonald en janvier , tout en naviguant dans une course aux procurations par son fondateur Chip Wilson, qui a de plus en plus critiqué la direction stratégique du conseil d'administration et sa gestion de la succession du directeur général.

Lululemon a déclaré avoir nommé l'ancien directeur général de Levi Strauss, Chip Bergh, à son conseil d'administration, en louant son "expérience éprouvée dans la conduite de transformations réussies" et a déclaré que David Mussafer ne se représenterait pas à l'issue de son mandat actuel.

Chip Wilson, qui détient 4,27 % de l'entreprise, avait déjà remis en question la réélection de David Mussafer, invoquant un conflit d'intérêts puisqu'il supervise le processus d'entretien avec les candidats au conseil d'administration.

Le fondateur avait également nommé trois administrateurs indépendants au conseil d'administration de la société et demandé des élections annuelles au conseil d'administration.

Selon David Swartz, analyste chez Morningstar, le nouveau membre du conseil d'administration, Chip Bergh, est un choix judicieux en raison de son expérience dans le secteur de l'habillement.

Lululemon prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 11,35 et 11,50 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 11,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit un bénéfice annuel de 12,10 à 12,30 dollars par action, inférieur aux attentes de 12,58 dollars.

"Il est encore tôt dans l'année, et il est logique pour Lululemon d'orienter ses prévisions vers le bas, d'autant plus qu'elle n'a pas de directeur général permanent en place", a déclaré David Swartz.

Selon Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge, la faiblesse persistante des vêtements et des chaussures de sport dans toutes les cohortes de revenus et tous les groupes d'âge, ainsi que les inquiétudes renouvelées concernant l'inflation et la confiance vacillante des consommateurs, ajoutent de la pression pour une marque de la gamme de prix de Lululemon.

Les actions de Lululemon étaient en baisse d'environ 1,5 % dans les échanges prolongés. Elles ont chuté d'environ 23 % depuis le début de l'année.

La société, qui dépend de la Chine pour l'approvisionnement et la fabrication, a déclaré que ses prévisions reflètent un impact brut des droits d'importation américains d'environ 380 millions de dollars, en hausse par rapport aux 275 millions de dollars en 2025.

Sa marge brute a diminué de 550 points de base au cours du quatrième trimestre, avec un impact de 520 points de base dû aux droits de douane américains.

Néanmoins, l'entreprise a dépassé les attentes des analystes pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année, ainsi que ses prévisions préliminaires pour janvier , grâce à un bond de 17 % des recettes internationales.