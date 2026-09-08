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Lululemon en hausse après avoir chuté de 18 % lors de la séance précédente ; une nouvelle directrice générale prend les rênes
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 20:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action de la marque de vêtements de sport Lululemon progresse d'environ 2 % à 103,12 dollars en fin d'après-midi

** La nouvelle directrice générale de la société, Heidi O'Neill , ancienne cadre chez Nike, prend ses fonctions et adresse un message aux employés concernant ses projets pour la marque

** « Je suis sincèrement convaincue qu’une opportunité incroyable s’offre à nous: redéfinir notre identité profonde et, à partir de là, faire entrer Lululemon dans une nouvelle ère. Cela commence par les produits », déclare Mme O’Neill dans sa lettre aux employés

** Le fait que la nouvelle directrice générale aborde de front certaines questions évidentes témoigne d’une grande confiance de sa part, et les marchés apprécient ce genre de confiance », explique Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management

** Les investisseurs semblent apprécier cette reconnaissance franche de la nécessité d’un changement et trouvent rassurant ce recentrage sur les produits, selon Neil Saunders, directeur général de GlobalData

** La semaine dernière, Lululemon a revu à la baisse ses prévisions annuelles pour la deuxième fois, entraînant une chute d’environ 18 % de son cours lors de la séance précédente

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 50 % depuis le début de l'année

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