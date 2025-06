Lululemon attendu en chute libre

(AOF) - Lululemon, dont le titre dégringole de plus de 20% en avant-Bourse, a abaissé jeudi sa prévision de bénéfice. L'entreprise spécialisée dans l'habillement sportif est pénalisée par des coûts plus élevés pour atténuer les droits de douane et par une faible demande pour ses derniers produits. La firme canadienne table pour le deuxième trimestre sur un bpa ajusté allant de 2,85 à 2,90 dollars, là où le consensus visait 3,3 dollars. Lululemon a également abaissé sa guidance annuelle de bpa entre 14,58 et 14,78 dollars.

