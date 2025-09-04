Lululemon Athletica chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 septembre - ** Les actions du fabricant de vêtements de sport Lululemon Athletica LULU.O chutent de 13,3 % à 178,65 $ dans les échanges prolongés
** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires net de 2025 soit compris entre 10,85 et 11 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 11,15 à 11,30 milliards de dollars
** LULU réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025 entre 12,77 et 12,97 dollars par action, contre 14,58 à 14,78 dollars par action prévus précédemment
** La société indique que les prévisions pour 2025 incluent une réduction estimée de la marge brute d'environ 240 millions de dollars
** Les recettes nettes du deuxième trimestre s'élèvent à 2,5 milliards de dollars, contre 2,54 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG
** "Nous sommes également confrontés à des défis à l'échelle de l'industrie, y compris des tarifs douaniers plus élevés", a déclaré la directrice générale Meghan Frank
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 46% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer