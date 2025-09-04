Lululemon abaisse ses prévisions annuelles de ventes et bénéfice

Lululemon Athletica LULU.O a abaissé jeudi ses prévisions annuelles de ventes et bénéfice, signalant un ralentissement de la demande à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année et des pressions douanières.

L'entreprise, connue pour ses vêtements de yoga, s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 10,85 et 11 milliards de dollars (9,27 à 9,40 millions d'euros), contre 11,15 à 11,30 milliards de dollars précédemment.

Elle vise également un bénéfice annuel compris entre 12,77 et 12,97 dollars par action, contre 14,58 à 14,78 dollars par action précédemment.

(Rédigé par Neil J Kanatt à Bangalore, version française Kate Entringer)