Lukoil va vendre ses actifs internationaux à Carlyle Group

PHOTO DE FICHIER : Une station-service Lukoil à Moscou

par Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova

La société russe Lukoil, soumise à des sanctions, a annoncé jeudi avoir conclu ‍un accord pour vendre la plupart de ses actifs étrangers, d'une valeur totale d'environ 22 milliards de dollars (18,35 milliards d'euros), à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group, ‌sous réserve de l'approbation du gouvernement américain.

Lukoil a déclaré avoir convenu avec Carlyle de vendre sa filiale LUKOIL International GmbH, qui supervise les actifs ​étrangers de la société. Les actifs étrangers totaux de Lukoil sont évalués par ⁠les analystes à environ 22 milliards de dollars.

"L'accord signé n'est pas exclusif pour la société et est soumis à certaines conditions préalables, ⁠telles que l'obtention des ‍autorisations réglementaires nécessaires, y compris l'autorisation du Bureau du contrôle ⁠des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain pour la transaction avec Carlyle", a déclaré Lukoil.

Le Kremlin a déclaré jeudi que les sanctions américaines contraignant Lukoil à ​céder la plupart de ses actifs étrangers étaient illégales et inacceptables.

Moscou a toutefois refusé de commenter son accord de vente à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group.

"Vous ⁠savez que nous considérons ces sanctions comme illégales et inacceptables. C'est ​la base de notre position", a déclaré le porte-parole du ​Kremlin, Dmitri Peskov.

"Deuxièmement, il ​s'agit d'accords commerciaux. Et dans ce cas précis, nous ne pouvons pas les ​commenter. Pour nous, le plus important est ⁠que les intérêts de la société russe soient protégés et respectés", a-t-il ajouté.

Lukoil et Rosneft, le plus grand producteur de pétrole russe, ont fait l'objet de sanctions des États-Unis en octobre dernier, en réponse, selon Washington, à la lenteur des progrès dans ‌les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Ces sanctions interviennent alors que le président américain Donald Trump cherche à contraindre Moscou à accepter un accord de paix en Ukraine.

Le Trésor américain avait donné à Lukoil jusqu'au 28 février pour vendre son portefeuille mondial.

(Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine ‌Hénault et Augustin Turpin)