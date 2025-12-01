Luigi Mangione est attendu au tribunal pour les audiences préliminaires concernant l'assassinat d'un cadre du secteur de la santé aux États-Unis

Luigi Mangione , l'homme accusé d'avoir abattu un cadre de UnitedHealthcare à l'extérieur d'un hôtel de Manhattan, doit comparaître lundi devant un tribunal d'État pour une série d'audiences à fort enjeu sur l'admissibilité d'éléments de preuve clés dans le cadre de son procès pour meurtre.

Mangione, 27 ans, a été arrêté en décembre 2024 et accusé d'avoir abattu le directeur général de UnitedHealthcare, Brian Thompson, sur un trottoir de Midtown Manhattan. Les autorités publiques ont condamné cet assassinat choquant. Mangione est devenu un héros populaire pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé.

Il a plaidé non coupable de meurtre et d'autres chefs d'accusation et devrait être jugé l'année prochaine. Mangione a plaidé non coupable dans une autre affaire fédérale où les procureurs prévoient de requérir la peine de mort.

Les audiences devant le juge Gregory Carro pourraient durer toute la semaine et comporter des témoignages de personnes impliquées dans l'arrestation de Mangione en Pennsylvanie, où les avocats de Mangione affirment qu'il a été fouillé et interrogé illégalement.

Les avocats de la défense cherchent à empêcher les procureurs de présenter les preuves que la police aurait trouvées dans le sac à dos de M. Mangione, notamment un pistolet imprimé en 3D, un silencieux, des appareils électroniques et des écrits de journal qui semblent l'impliquer dans le meurtre.

Les avocats de M. Mangione cherchent également à supprimer les déclarations qu'il a faites à la police lors de son arrestation, affirmant que M. Mangione n'a pas été dûment informé de ses droits légaux.

Les procureurs du bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, se sont opposés aux demandes de suppression des preuves formulées par Mangione et ont rejeté ses affirmations selon lesquelles il avait été fouillé et interrogé illégalement.

Mangione risque la prison à vie s'il est reconnu coupable de meurtre au second degré, défini comme un homicide volontaire. Il doit également répondre de sept chefs d'accusation pour possession criminelle d'une arme et d'un chef d'accusation pour possession d'une fausse pièce d'identité.

En septembre, M. Carro a rejeté deux chefs d'accusation de terrorisme à l'encontre de M. Mangione, estimant que les procureurs n'avaient pas présenté suffisamment de preuves que M. Mangione avait l'intention d'intimider les travailleurs de l'assurance maladie ou d'influencer la politique du gouvernement.

Les dates des procès n'ont pas encore été fixées, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau de l'État. Depuis son arrestation, M. Mangione est détenu par les autorités fédérales à Brooklyn.