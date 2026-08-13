Luigi Mangione devrait plaider coupable dans l'affaire fédérale liée au meurtre d'un directeur général d'une compagnie d'assurance, selon le New York Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des demandes de commentaires au paragraphe 3, des éléments de contexte sur l'affaire judiciaire au paragraphe 9) par Jack Queen

Luigi Mangione , l'homme accusé d'avoir abattu un dirigeant d'une compagnie d'assurance maladie sur un trottoir de Manhattan, devrait plaider coupable dans le cadre d'une affaire fédérale où il est poursuivi pour harcèlement, a rapporté jeudi le New York Times, citant deux personnes proches du dossier. Un plaidoyer de culpabilité permettrait d’éviter un procès dans cette affaire très médiatisée concernant le meurtre de Brian Thompson, directeur général d’UnitedHealthcare, un crime effronté qui a été condamné par les responsables publics mais qui est devenu emblématique de la frustration des Américains face aux pratiques du secteur de l’assurance maladie . Cela pourrait également retarder le procès de Mangione prévu le mois prochain pour meurtre au niveau de l’État. Les représentants de Mangione et du bureau du procureur fédéral de Manhattan n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un juge fédéral devrait accepter le plaidoyer de culpabilité de Mangione. Il avait auparavant plaidé non coupable en avril 2025 des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’armes et de harcèlement portés par les procureurs fédéraux de Manhattan. La juge fédérale Margaret Garnett, chargée de l’affaire, a rejeté les accusations de meurtre et de détention d’armes en raison de vices de forme juridiques, dans une décision surprise rendue en janvier. Cette décision a écarté la possibilité que Mangione soit condamné à la peine de mort, bien qu’il risque toujours une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle s’il est reconnu coupable des accusations de harcèlement qui lui sont encore reprochées. Son procès fédéral était, en dernier lieu , prévu pour janvier. Par ailleurs, Mangione a plaidé non coupable en décembre 2024 des chefs d’accusation de terrorisme d’État, de meurtre, de détention d’armes et de faux et usage de faux, retenus contre lui par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. Les chefs d’accusation de terrorisme ont été rejetés par un juge en septembre 2025. Le procès dans cette affaire est prévu le 8 septembre devant le juge Gregory Carro à Manhattan. S’il plaide coupable dans l’affaire fédérale, Mangione devrait demander le rejet de l’accusation de meurtre en vertu de la loi new-yorkaise sur la double incrimination, qui protège les personnes contre toute double poursuite pour les mêmes faits. Le bureau de Bragg s’opposerait à cette demande, arguant que l’accusation de meurtre est juridiquement distincte des chefs d’accusation fédéraux. La partie perdante devrait alors former un recours d’urgence.

Thompson dirigeait la branche d’assurance UNH.N du groupe UnitedHealth avant d’être abattu tôt le matin devant un hôtel où se tenait une conférence d’investisseurs. Les images choquantes du meurtre et la chasse à l’homme de cinq jours pour retrouver le suspect ont fait de cette affaire un sujet récurrent dans les médias et un véritable phénomène sur les réseaux sociaux . Mangione a été arrêté en Pennsylvanie .