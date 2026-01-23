Luigi Mangione au tribunal alors que le juge examine les preuves du meurtre du directeur général

Luigi Mangione, l'homme accusé d'avoir abattu un cadre d'une compagnie d'assurance maladie devant un hôtel de Manhattan, a comparu devant un tribunal fédéral vendredi, ses avocats cherchant à convaincre un juge d'exclure des éléments de preuve essentiels dans son dossier de condamnation à la peine de mort. Mangione, 27 ans, a plaidé non coupable de meurtre, de harcèlement et de détention d'armes dans le cadre de l'assassinat du directeur général de UnitedHealthcare UNH.N , Brian Thompson. Les autorités publiques ont condamné cet assassinat choquant, mais Mangione est devenu une sorte de héros populaire pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé et les pratiques des compagnies d'assurance.

Il est arrivé au tribunal vendredi en tenue de prisonnier, les pieds entravés, devant la juge de district Margaret Garnett à Manhattan, qui a convoqué une audience pour déterminer si la police qui a arrêté Mangione en Pennsylvanie a légalement fouillé son sac à dos.

Les avocats de Mangione soutiennent que les procureurs du bureau du procureur du district sud de New York devraient être empêchés d'utiliser les preuves trouvées dans le sac à dos - notamment un pistolet 9 millimètres, un silencieux et des notes de journal - parce que la police l'a fouillé illégalement, sans mandat.

Les procureurs ont fait valoir que les policiers d'Altoona, en Pennsylvanie, n'avaient pas besoin de mandat parce qu'ils avaient légalement arrêté Mangione pour avoir fourni de fausses pièces d'identité et qu'ils étaient légalement autorisés à fouiller le sac à la recherche d'objets dangereux avant de le transporter.

Vendredi, l'avocat de la défense Marc Agnifilo a interrogé le chef adjoint de la police d'Altoona, en Pennsylvanie, sur les procédures de fouille des biens d'un suspect après son arrestation.

Le chef adjoint, Nathan Snyder, a déclaré que si les agents trouvaient quelque chose d'illégal, comme de la drogue ou une arme à feu, ils "demanderaient probablement un mandat de perquisition." Interrogé par un procureur, M. Snyder a toutefois déclaré que si les agents trouvaient une arme à feu, ils continueraient à chercher d'autres objets dangereux.

Mme Garnett a conclu l'audience sans prendre de décision. Elle a programmé la sélection du jury pour le 8 septembre.

Les avocats de Mangione demandent séparément à Garnett de rejeter un acte d'accusation contre Mangione en raison de prétendues lacunes juridiques, ou d'empêcher les procureurs de requérir la peine de mort en raison de violations présumées des droits constitutionnels de Mangione.

Mangione a plaidé non coupable de meurtre et d'autres chefs d'accusation dans une affaire distincte portée par le bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg.

Le juge chargé de cette affaire examine également une demande des avocats de M. Mangione visant à supprimer les éléments de preuve contenus dans le sac à dos. La date du procès n'a pas encore été fixée.